Trasse für die S 177 Zwischen Radeberg und Leppersdorf werden die ersten Bäume abgeholzt. In vier Wochen sind die Arbeiten beendet.

Forstarbeiter haben jetzt die ersten Bäume für die neue S 177 bei Radeberg gefällt. Im Einsatz war unter anderem ein Harvester, mit dem die Stämme umgesägt, entastet und auf Transportlänge geschnitten werden. © Thorsten Eckert

Jetzt geht es los. An der Straße zwischen Radeberg und Leppersdorf haben Forst-arbeiter damit begonnen, den Wald abzuholzen. Binnen kurzer Zeit fällten sie zahlreiche Bäume. Im Einsatz war unter anderem ein Harvester, mit dem die Stämme in einem Arbeitsgang umgesägt, entastet und auf Transportlänge geschnitten werden. Nach Angaben von Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) werden rund 3 000 Bäume für den neuen Straßenabschnitt der S 177 zwischen Radeberg und Leppersdorf gefällt.

Außerdem werden etwa 30 000 Quadratmeter Land von Buschwerk befreit. Wegen des Holzeinschlags kann es in der nächsten Zeit zu Behinderungen für Autofahrer kommen. „Es wird geringfügige Einschränkungen durch die Tagesbaustellen geben“, sagt sie. An einigen Stellen werden voraussichtlich Baustellenampeln aufgestellt. Die genauen Termine gibt das Landesamt noch bekannt. Betroffen ist die Straße zwischen Leppersdorf und Lichtenberg und auch die S 95 die Straße von Leppersdorf nach Radeberg. Ende Februar sind die Fällungen abgeschlossen. Dann beginnt die Vegetationsperiode, in der keine Bäume abgesägt werden dürfen.

Vor den eigentlichen Straßenbauarbeiten soll ein rund 1,4 Kilometer langer Wildschutzzaun gezogen werden. Auch Frösche und Kröten werden in der Bauphase geschützt. Für sie sind Amphibienschutzanlagen auf einer Länge von knapp vier Kilometern vorgesehen. Letztere werden nach Fertigstellung der Straße wieder entfernt.

Die Kosten für die knapp 6,7 Kilometer lange Straße zwischen Radeberg und der A 4 belaufen sich insgesamt auf rund 50 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen bereits die Entwässerungsanlagen sowie erste Brückenbauwerke errichtet werden. Einen endgültigen Fertigstellungstermin gibt es noch nicht. Nach Angaben des Wachauer Bürgermeisters Veit Künzelmann (CDU) ist für August der erste offizielle Spatenstich geplant.

Ungerecht behandelt?

Mit der Strecke Radeberg - Leppersdorf wird ein weiterer Teilabschnitt der Schnellstraße zwischen der A 4 und der A 17 gebaut. Als Nächstes soll die Ortsumfahrung Wünschendorf/Eschdorf mit einer Länge von knapp sechs Kilometern begonnen werden. Aktuell läuft hier das Planfeststellungsverfahren. Für den Abschnitt südlich von Großerkmannsdorf mit einer Länge von rund drei Kilometern ist der Antrag auf das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen im Juni 2016 erfolgt. In den Bau der insgesamt 33 Kilometer langen Strecke investiert der Freistaat einschließlich Förderung durch die Europäische Union rund 228 Millionen Euro. Gegen das Bauvorhaben in der Form liegt eine Klage vor. Ein Grundstückseigentümer sieht sich ungerecht behandelt. Seiner Ansicht nach werden Naherholungsgebiete zerstört und unzulässige Eingriffe in wertvolle Feuchtgebiete vorgenommen. Zudem habe er in sein Grundstück an der jetzigen Straße zwischen Radeberg und Leppersdorf viel Geld investiert. Durch die neue Trasse werde die Existenz seines Betriebes zerstört. Der zu erwartende Verkehrslärm würde die Erholungsmöglichkeiten auf seinem Grundstück beeinträchtigen. Er befürchtet einen Wertverlust. Aus seiner Sicht ist die Notwendigkeit der neuen Straße nicht ausreichend nachgewiesen worden. Sie hätte auch einen anderen Verlauf nehmen können. Eine korrekte Abwägung privater und öffentlicher Interessen habe es nicht gegeben. (SZ/td)

