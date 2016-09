Transporterfahrerin schwer verletzt Eine Fiatfahrerin verlor in einer Kurve auf der B 170 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte auf ein Feld.

Am Montagvormittag kam es auf der B 170 zwischen Rundteil und Karsdorf zu einem Verkehrsunfall. © Roland Halkasch

Karsdorf. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin eines Transporters die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in ein Feld. Am Montag gegen 11 Uhr kam es auf der B 170 zwischen Rundteil und Karsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Fiat Ducato war in Richtung Dippoldiswalde unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts in ein Feld. Der Fiat kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehr befreite die schwer verletzte Fahrerin. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls gesperrt. (szo)

