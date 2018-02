Transporter verunglückt

Einbrecher stehlen Kettensägen Döbeln. In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte ein Firmengebäude in der Hainstraße heimgesucht. Die Täter brachen mehrere Türen auf und gelangten so in die Räume. Nach einem ersten Überblick haben die Eindringlinge mehrere Kettensägen im Wert von etwa 2000 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 1000 Euro angegeben.

Hocher Sachschaden auf der Autobahn Hainichen. Am Freitagmorgen, gegen 3 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit einem VW Transporter die Bundesautobahn 4 in Richtung Dresden. Etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Frankenberg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und stieß dort mit einem Verkehrszeichenträger zusammen. Anschließend prallt das Fahrzeug noch gegen eine Schutzplanke. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden von insgesamt 20000 Euro. Verletzt wurde niemand.