Transporter stürzt Böschung hinunter Bei Lichtenhain verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Auch in Dürrröhrsdorf-Dittersbach kam es zu einem Unfall. Der Polizeibericht.

Zwei Unfälle ereigneten sich am Donnerstag bei Sebnitz und Stolpen. Am Nachmittag war ein 56-Jähriger mit seinem Transporter der Marke Citroen auf der S 154 zwischen Lichtenhain und Mittelndorf unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam und eine Böschung hinunter stürzte. Dabei verletzte sich der 56-Jährige leicht. Am Transporter entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

Bereits am Morgen kam es zu einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Ein 52-Jähriger wollte die Kreuzung an der Hauptstraße mit seinem Kia überqueren, als er mit einem Opel zusammenstieß. Dessen Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (SZ)

