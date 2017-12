Transporter steht in Flammen Die Feuerwehr musste an den Radeberger Robert-Blum-Weg ausrücken.

Brennender Transporter am Robert-Blum-Weg. © Feuerwehr Radeberg

Radeberg. Aufregung gleich zum Wochenstart für die Radeberger Feuerwehr: Montagmorgen musste die Wehr zu einem Autobrand an den Robert-Blum-Weg im Radeberger Süden ausrücken. Hier stand kurz nach 7 Uhr ein Kleinbus lichterloh in Flammen. Der Fahrer hatte das Auto glücklicherweise unverletzt verlassen können, so die Feuerwehr. Unter Atemschutz wurde umgehend gelöscht; und auch die Feuerwehr Liegau-Augustusbad wurde nachalarmiert. „Da wir derzeit ja nur über ein Löschfahrzeug verfügen“, heißt es auf der Internetseite der Radeberger Feuerwehr. Das zweite Fahrzeug hatte ja bekanntlich bei einem Unfall Totalschaden erlitten; ein neues Löschfahrzeug für die Radeberger Feuerwehr wird derzeit bei einer Spezialfirma hergestellt und soll in den kommenden Monaten geliefert werden.

Die Polizei hat die Untersuchungen zum Grund des Brandes aufgenommen. Es dürfte sich wohl um einen technischen Defekt handeln. (SZ)

zur Startseite