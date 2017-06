Transporter rast durch Baustelle Der Fahrer hatte auf der A4 bei Dresden 81 km/h mehr auf dem Tacho als erlaubt – und wurde dabei gefilmt. Eine teure Fahrt.

Die Dresdner Autobahnpolizei hat Sonnabendnacht auf der A 4 einen polnischen Kleintransporter mit 149 km/h in der Baustelle Höhe Elbbrücke erwischt. Erlaubt sind dort 60 km/h. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verfolgten die Beamten den Transporter in Richtung Dresden mit einem Videofahrzeug über eine Strecke von fünf Kilometern. Dabei fuhr er durchschnittlich 149 km/h und somit nach Abzug der Toleranzen 81 km/h zu schnell.

Aufgrund der Höhe und der Länge der Geschwindigkeitsüberschreitung seien die Beamten davon ausgegangen, dass der Fahrer nicht fahrlässig, sondern vorsätzlich zu schnell fuhr. Sie brachten die Geschwindigkeitsüberschreitung zur Anzeige. Eine teure Fahrt: Erst nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung von 1 200 Euro konnte der polnische Fahrzeugführer seine Heimfahrt fortsetzen.

Auf den Autobahnen um Dresden kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Verkehrsunfällen. Nicht selten sei eine Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit die Ursache, so die Dresdner Polizei. Auf der A 4 zwischen Dresden-Altstadt und Dresden-Neustadt wird noch bis Anfang Oktober gebaut. (SZ/rom)

