Transporter prallt gegen Böschung Der Fahrer war vermutlich zu schnell. Er hatte die Ausfahrt an der Anschlussstelle Marsdorf verpasst. Das hatte Folgen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Glück im Unglück hatte der Fahrer dieses Transporters. © Roland Halkasch Glück im Unglück hatte der Fahrer dieses Transporters.

Nach dem Aufprall an der Böschung kippte der Transporter um.

Während der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Anschlussstelle Marsdorf war erst Ende 2016 wiedereröffnet worden.

Auf der A 13 kam es Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters Citroën Jumper hatte die Ausfahrt an der Anschlussstelle Marsdorf verfehlt und war über die Wiese gefahren. Anschließend prallte er gegen die Böschung. Hier kippte der Citroën um. Vermutlich war der Fahrer zu schnell in die Ausfahrt gefahren. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am Transporter entstand vermutlich Totalschaden. Während der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen.

Die Anschlussstelle Marsdorf war erst Ende 2016 wiedereröffnet worden. (SZ)

