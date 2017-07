Transporter kracht gegen Hauswand Bei dem Unfall bei Bärenhecke musste die Feuerwehr den Fahrer aus dem Wrack schneiden. Die Hausbewohner blieben unverletzt.

Warum der Transporter gegen die Hausecke fuhr, muss nun die Polizei klären. © Marko Förster

Schwerer Verkehrsunfall auf S 178 zwischen Glashütte und Bärenhecke am Montagmittag. Ein VW-Transporter war in Richtung Altenberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve geradeaus gegen eine Hauswand krachte. Dabei wurde der 64-jährige Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Kameraden der Feuerwehren Glashütte und Dittersdorf sicherten zunächst das Fahrzeug und befreiten dann mit hydraulischen Rettungsgeräten, sprich Schere und Spreizer, den Verletzten. Danach wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und Bergung des Fahrzeuges war die Mühlenstraße in beide Richtungen bis gegen 15.15 Uhr zwischen Glashütte und Bärenhecke voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Eine Baufirma stützte die beschädigte Hausecke ab. Der 74-jährige Mieter, der in dem Haus wohnt und sich im ersten Stock befand, wurde nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. (mf)

zur Startseite