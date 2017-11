Transporter kracht gegen Baum

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Transporter kam erst an diesem Baum zum Stehen, nachdem der Fahrer die Kontrolle über den Iveco verloren hatte. © Roland Halkasch Der Transporter kam erst an diesem Baum zum Stehen, nachdem der Fahrer die Kontrolle über den Iveco verloren hatte.

Um den in Mitleidenschaft gezogenen Telefonmast zu schützen, wurde für die Bergung des Transportes ein zweiter Abschlepper benötigt.

Wieso der Fahrer von der Straße abkam, ist unklar. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 83 in der Gemeinde Klipphausen ist ein Transporterfahrer am Freitag verletzt worden. Wie ein Fotoreporter berichtet verlor der Mann offenbar gegen 7.20 Uhr die Kontrolle über den Iveco und fuhr in den Straßengraben. Anschließend beschädigte er einen Telefonmast und krachte auch noch gegen einen Baum.

Um den in Mitleidenschaft gezogenen Telefonmast zu schützen, wurde für die Bergung des Transportes ein zweiter Abschlepper benötigt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (SZ)

zur Startseite