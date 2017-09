Transporter kollidieren auf der B 99

Symbolbild. © dpa

Ostritz. Die Bundesstraße 99 war am Dienstagmittag nach einem Verkehrsunfall für etwas 30 Minuten voll gesperrt. Betroffen waren beide Fahrtrichtungen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren zwischen Ostritz und dem Abzweig nach Schlegel zwei Transporter und ein Pkw in einen Unfall verwickelt. Demnach war ein Kleintransporter, beladen mit Kartons voller Schuhcremes und Schuhbürsten, in Richtung Hirschfelde unterwegs. In einer Rechtskurve neigte sich der Aufbau des Iveco nach links, wohl auch, weil die Ladung schlecht gesichert war. Er berührte den Anhänger eines entgegenkommenden Iveco, der als Verkaufswagen eines Fischhändlers diente. Der Fischwagen schlitzte die Plane des ersten Iveco auf, woraufhin sich die Ladung auf der Straße verteilte. Ein dem Fischwagen nachfolgender Ford Fiesta rauschte in die Kartons. Die 29-jährige Fahrerin blieb ebenso wie die beiden Transporterfahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 12 000 Euro. Autofahrer, die an der Unfallstelle im Stau standen, halfen, die herumliegenden Schuhpflegeartikel einzusammeln und so die Straße möglichst zügig zu räumen. (szo)

Die Nachricht wurde am 19.09.2017, 14.42 Uhr, zuletzt aktualisiert.

