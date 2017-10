Transporter in Brand gesteckt In der Nacht zum Freitag standen in Bischofswerda zwei Fahrzeuge in Flammen. Jetzt bestätigt die Polizei: Das Feuer wurde gelegt.

Brand in der Nacht zum Freitag auf einem Parkplatz in Bischofswerda. Das Feuer wurde gelegt. © Rocci Klein

Schaden in Höhe von 45 000 Euro entstand in der Nacht zum vergangenen Freitag bei einem Brand in Bischofswerda. Auf einem Parkplatz am Rande der Innenstadt zerstörte das Feuer zwei Transporter. Ein drittes Auto wurde beschädigt. Am Montag bestätigte die Polizei, dass es sich um Brandstiftung handelte.

„Erste Untersuchungen eines Brandursachenermittlers ergaben, dass einer der beiden Wagen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzlich angezündet wurde. Die Flammen griffen anschließend auf den zweiten Transporter über“, so Polizeisprecher Christian Moog. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Verdacht der Brandstiftung dauern an.

Bei den Transportern handelte es sich um Firmenfahrzeuge. Betroffen sind zum einen ein Logistikunternehmen, zum anderen der Partyservice Axel von Gahlen. Der bekannte Unternehmer verlor eines von seinen drei Auslieferungsfahrzeugen. Der Partyservice-Betrieb sei durch den Brandschaden jedoch nicht beeinträchtigt, teilt der Firmeninhaber mit. (szo)

