Transporter fährt Kind um

Polizisten vermessen den Unfallort rund um den Transporter. © Roland Halkasch

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf der Großenhainer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall: An der Fußgängerampel am Pestalozziplatz fuhr ein Kleintransporter VW T5 ein Kind um. Laut ersten Polizei-Erkenntnissen übersah der 63-jährige Fahrer offenbar die rote Ampel und bog ein auf die Straße, als der zweijährige Junge gerade mit seinem Laufrad die Fahrbahn überquerte.

Das Kind verletzte sich bei der Kollision und ein Rettungswagen brachte den kleinen Jungen ins Krankenhaus, wo er weiter behandelt wird. Die Polizei leitete der Verkehr an der Unfallstelle vorbei, der Straßenbahnbetrieb zum Wilden Mann pausierte allerdings für eine gute Stunde. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

