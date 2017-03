Transporter fährt gegen Sattelzug

Jugendliche stehlen Partei-Briefkasten Weißwasser. Die Polizei hat in Weißwasser drei Briefkastendiebe gestellt. Am späten Samstagabend beobachteten Zeugen drei junge Männer, als diese am Büro einer Landtagspartei auf der Muskauer Straße gewaltsam den Briefkasten abrissen. Im Anschluss entfernten sich die Täter. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Beamte des örtlichen Polizeireviers führten zum Erfolg. Sie stellten die deutschen Jugendlichen im Alter von 16 und zweimal 17 Jahren in der Forster Straße fest. Die Drei hatten den leeren Briefkasten noch bei sich. Der verursachte Gesamtschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei.

Transporter fährt auf der A4 gegen Sattelzug Nieder Seifersdorf. Auf der Autobahn4 sind ein Transporter und ein Sattelzug zusammengestoßen. Der Kleinbus Fiat war am Samstagmorgen in Richtung Görlitz unterwegs. Sein 20-jähriger Fahrer hatte kurz nach der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf die Absicht, einen Sattelzug zu überholen. Als der Seitenwind aufgrund des Windschattens vom Lkw abriss, geriet der Kleinbus nach rechts und kollidierte seitlich mit dem Auflieger des Sattelzuges. Niemand wurde verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro an Fiat und Auflieger. Beide waren weiter fahrbereit. Die Zugmaschine der Marke DAF blieb unbeschädigt.

Stromausfall führt zu Feuerwehreinsatz Görlitz. Ein technischer Fehler hat dafür gesorgt, dass Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Görlitz und des Polizeireviers Görlitz zu einem Supermarkt im Görlitzer Stadtteil Königshufen eilten. Grund hierfür war die Auslösung der Brandmeldeanlage im Objekt am Samstagnachmittag. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Stromausfall im Objekt aufgrund eines technischen Defektes der elektrischen Anlage den Alarm ausgelöst hatte. Nach Übergabe der Örtlichkeit an eine Elektro-Firma beendeten Feuerwehr und Polizei die Maßnahmen. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr mit elf Kameraden sowie zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei.

Scheibe eines Buswartehäuschens zerstört Weißwasser. Unbekannte haben in Weißwasser auf der Bautzener Straße an der Ecke Schweigstraße ein Buswartehäuschen beschädigt. In der Zeit von Freitag zu Samstag zerstörten die Täter eine 85 mal 205 Zentimeter große Scheibe. Der Schaden wird mit mindestens 500 Euro angegeben. Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen.

Einbrecher stehlen Sommerreifen Görlitz. Unbekannte sind in einen Keller im Stadtteil Weinhübel eingebrochen. Im Zeitraum zwischen dem 26. Februar und dem 3. März entwendeten sie daraus das Schloss und vier hochwertige Sommerreifen. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 800 Euro angegeben. Der betroffene Mieter in der Erich-Weinert-Straße hatte den Einbruch und den Diebstahl am Freitagmorgen bemerkt. Der Revierkriminaldienst Görlitz hat die Ermittlungen übernommen.

Toyota Avensis gestohlen Großschönau. Unbekannte haben von der Theodor-Häbler-Straße in Großschönau einen Toyota Avensis Kombi entwendet. Der Zeitwert des grünen, 19 Jahre alten Pkw’s mit dem deutschen Kennzeichen ZI-LH 11 beträgt etwa 1.000 Euro. Ein Zeuge bemerkte die Tat am Freitagabend gegen 20 Uhr und folgte dem Fahrzeug in Richtung Varnsdorf. Kurz vor tschechischem Hoheitsgebiet verlor er jedoch den Sichtkontakt und brach die Verfolgung ab. Die Polizei fahndet nun international nach dem Fahrzeug. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen.

70 Meter Starkstromkabel gestohlen Görlitz. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 24. Februar und dem 3. März von einer Baustelle auf dem Görlitzer Demianiplatz etwa 70 Meter Starkstromkabel entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen.

Diebstahl eines Mercedes Viano scheitert Weißwasser. Unbekannte haben in Weißwasser versucht, einen Mercedes Viano zu stehlen. Wie der Eigentümer des sechs Jahre alten Transporters am Freitag an der Boxberger Straße feststellte, hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen und das Zündschloss beschädigt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen hat die Soko Kfz übernommen.

Einbrecher stehlen Motorrad aus Garage Seifhennersdorf. Unbekannte sind in eine Garage auf dem Großen Mühlweg in Seifhennersdorf eingebrochen. Aus dieser entwendeten sie zwischen dem 27. Februar und dem 4. März ein vorübergehend stillgelegtes Motorrad Buell Firebolt XB12R. Der Zeitwert des schwarzen, 14 Jahre alten Sporttourers mit dem deutschen Kennzeichen ZI-RI 1 beträgt etwa 5000 Euro. Die Polizei fahndet nun international nach dem Fahrzeug. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alkoholisierter Mann mit Transporter unterwegs Olbersdorf. Am frühen Sonntagmorgen haben Polizisten einen alkoholisierten Autofahrer in Olbersdorf an der Eichgrabener Straße erwischt. Bei einem 74-jährigen Fahrer eines Transporters Mercedes ergab ein Atemalkoholtest 1,16 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und der Einzug des Führerscheines. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeireviers Zittau-Oberland.