Transporter fährt auf Lkw auf

Kleinlaster fährt auf Lkw auf Pulsnitz/Ottendorf-Okrilla. Wieder Stau auf der Autobahn. Am Montagnachmittag kam es auf der A4 in Richtung Dresden zu einem Unfall, der für einen langen Stau sorgte. Gegen 14.25 Uhr war ein polnischer Transporter im Baustellenbereich zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Laster aufgefahren. Dabei hatten die vier Insassen im Transporter Glück. Obwohl die Fahrerkabine massiv eingedrückt wurde, konnten sie sich befreien. Zwei Personen wurden leicht verletzt, lehnten aber eine ärztliche Behandlung ab. Große Probleme hatte die Feuerwehr. Sie blieb im Rückstau auf der A4 stecken, so dass eine Feuerwehr von der anderen Richtung der Autobahn angefordert werden musste. Es bildete sich ein Stau von etwa sieben Kilometer.

Unfälle mit Motorradfahrern Putzkau/Kubschütz. Am Sonntagvormittag ist es auf der Schnellstraße bei Putzkau zu einem schweren Unfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers gekommen. Der 28-Jährige befuhr gegen 10.30 Uhr mit seiner Suzuki die Staatsstraße in Richtung Neustadt und bemerkte, dass er sich offenbar verfahren hatte. Er wendete und beachtete dabei vermutlich nicht den nachfolgenden Verkehr. Ein anderer, 49 Jahre alter Honda-Fahrer, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, wobei sich der jüngere der Männer schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Ebenfalls am Sonntagnachmittag ist es in Kubschütz zu einem weiteren Unfall gekommen, an dem ein Auto sowie ein Motorrad beteiligt waren. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte, von der Baschützer Straße nach links auf die B6 aufzufahren. Dabei übersah er offenbar einen 27 Jahre alten Krad-Fahrer, der gerade ein weiteres Fahrzeug überholte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Zweiradfahrer schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Reifen zerstochen Bautzen. Ein Fahrzeug von Wahlkampfhelfern der Partei Die Linke ist am Sonntagabend in Bautzen beschädigt worden. Die beiden Helfern warn in der Stadt unterwegs, um Plakate zu hängen. Als sie zum Auto zurückgekehrt sind, stellten sie fest, dass unbekannte Täter zwei Reifen am Auto zerstochen hatten. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Auch andere Parteien klagen über Angriffe im Wahlkampf. So wurde Mitte August das Bürgerbüro der AfD in Kamenz beschädigt.

Imbiss beschädigt Göda. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Neu-Bloaschütz an einem Imbiss randaliert. Sie schlugen zunächst zwei Scheiben des Geschäftes ein. Weiterhin beschädigten die Vandalen einen Bewegungsmelder sowie eine Blumenampel. Dabei entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Polizeirevier mit Graffiti beschmiert Bautzen. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte an eine Fassade des Polizeireviers in Bautzen an der Bahnhofstraße ein Graffiti geschmiert. Das nicht näher zu definierende Geschmiere wird entfernt.