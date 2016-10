Transporter brennt aus Am Mittwochmittag bricht in einem Peugeot auf der Autobahn ein Feuer aus. Der Fahrer kann bei Uhyst noch von der A 4 abfahren.

Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr brannte bei Uhyst ein Kleintransporter aus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen mit Schaum.

Am Mittwochmittag ist bei Uhyst ein Transporter ausgebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache fing der Peugeot Boxer auf der Autobahn Feuer. Als der Fahrer den Brandgeruch bemerkte, steuerte er den Kleintransporter an der Abfahrt Uhyst von der A 4 und hielt an der Landstraße an. Laut Polizei entlud der 46-Jährige hier den Transporter noch, da es sich um ein Kurierfahrzeug handelte. Dann brannte das Fahrerhaus komplett aus.

Die freiwilligen Feuerwehren Großhänchen, Pannewitz und Uhyst waren im Einsatz. Sie löschten die Flammen mit Schaum. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug war aber nichts mehr zu retten.

Die S 101 bei Uhyst war während der Löscharbeiten voll gesperrt. Bei der Untersuchung der Unfallursache wird auch eine Rolle spielen, dass der Kleintransporter gerade erst aus der Werkstatt kam, heißt es von der Polizei. (szo)

