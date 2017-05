Transporter bohrt sich in Lkw-Heck Mehr als eine Stunde lang war ein Mann in seinem Auto auf der A 4 eingeklemmt, bevor die Feuerwehr ihn befreien konnte. Er wurde nur leicht verletzt.

Der Transporter war unter dem Heck des Lkws eingeklemmt. Nach mehr als einer Stunde konnte der Fahrer aus dem Wrack klettern. © Roland Halkasch

An der Einfahrt zum Rasthof Dresdner Tor auf der A 4 ist ein Mann am Freitagmorgen gegen 4 Uhr mit einem Transporter in das Heck eines Lkws gerast. Der Renault-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Wilsdruff und Klipphausen setzten schweres Gerät ein, um den Mann aus seinem Fahrerhaus zu befreien. Nach 80 Minuten konnte der Fahrer aus dem Wrack klettern. Er erlitt nur einen Schock und mehrere Schnittverletzungen. Er wurde dennoch zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Renault entstand Totalschaden. Die anderen beiden Lkw, die vor dem Transporter gefahren waren, wurden ebenfalls beschädigt, konnten jedoch ihre Fahrt bis zur nächsten Werkstatt fortsetzen. Die Einfahrt zur Raststätte war bis kurz vor 7 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (rh)

