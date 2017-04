Diebe stehlen Technik von der Feuerwehr Ostritz. Unbekannte haben aus einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mehrere Gegenstände gestohlen. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus Leuba befanden sich Samstagmittag bei einer Übung in Ostritz auf der Bahnhofstraße. Nach Einsatzende stellten sie fest, dass sich Unbekannte Zutritt zum ungesicherten Mannschaftswagen verschafft hatte. Sie stahlen ein Funkgerät, Handlampen und einen Scheinwerfer. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 2000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kollision an der Bundesstraße 6 – Teil 1 Görlitz. Auf der Bundesstraße 6 sind zwei Autos zusammengestoßen und konnten nicht mehr weiterfahren. Ein 61-jähriger Fahrer eines Skoda war hier am Samstagabend unterwegs und beabsichtigte, an der Laubaner Straße nach links abzubiegen. Offensichtlich beachtete er ungenügend den entgegenkommenden Audi und dessen 66-jährigen Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzten die Polizisten auf etwa 12000 Euro.

Kollision an der Bundesstraße 6 – Teil 2 Görlitz. Auf der Bundesstraße 6 sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein 43-jähriger Fahrer eines Opels war am Samstagvormittag in Richtung Reichenbach unterwegs. Vermutlich bog er bei Rot in die Wiesbadener Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Skoda und dessen 62-jährigen Fahrer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Opelfahrers fest. Der entsprechende Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,12 Promille. Die Folge waren die Anordnung einer Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Transporter beschädigt 60 Meter Leitplanke Kodersdorf. Auf der Autobahn ist ein VW Transporter gegen die Leitplanke und eine Notrufsäule gefahren. In der Nacht zu Samstag befuhr ein 43-Jähriger mit dem Fahrzeug die A4 in Richtung Görlitz. Kurz nach der Anschlussstelle Kodersdorf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte 60 Meter Leitplanke sowie eine Notrufsäule. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Während der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.

Fahrradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt Weißwasser. In Weißwasser ist ein Radfahrer bei einer Kollision schwer verletzt worden. Drei Fahrradfahrer befuhren am Samstagabend den Neuteichweg in Richtung Forster Straße. Ein 14-Jähriger fuhr links außen und ein 15-Jähriger neben ihm. Der jüngere Radler hatte vermutlich die Absicht nach rechts zu fahren und es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er kam in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand kein Schaden, der dritte Radler war nicht in den Unfall involviert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher stehlen Werkzeuge und Bargeld Görlitz. Unbekannte sind in eine Werkstatt eingebrochen und haben Werkzeuge und Testgeräte im Wert von etwa 2800 Euro entwendet. Die Täter zerstörten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen an der Gottlieb-Daimler-Straße die Plexiglasscheibe eines Rolltores und gelangten so in die Räumlichkeiten der Werkstatt. Dort öffneten die Diebe mehrere Schränke und durchsuchten diese. Neben den Werkzeugen nahmen die Einbrecher auch etwa 300 Euro Bargeld aus einem Tresor mit. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Diebe stehlen Hollywoodschaukel Zittau. Unbekannte haben eine grüne Hollywoodschaukel aus einem Gartengrundstück in Zittau auf der Chopinstraße gestohlen. Die Schaukel verschwand in den Nachtstunden von Freitag zu Samstag und hatte einen Wert von etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei wird sich mit dem Fall beschäftigen.

Unbekannte beschädigen Zaun, Rolltor und Rosen Weißwasser. Unbekannte haben in Weißwasser Schäden entlang der Berliner Straße angerichtet. In der Nacht zu Samstag beschädigten sie einen gemauerten Grundstückszaun, ein Rolltor und zwei Rosen. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Diebe stehlen BMW und persönliche Gegenstände Rothenburg. Unbekannte haben in Rothenburg einen BMW gestohlen. In der Nacht zu Samstag verschwand das Auto von der Südstraße. Der hellblaue, etwa sieben Jahre alte 320 d „Touring“ hat die Kennzeichen NY-VJ 512. Im Fahrzeug befanden sich noch persönliche Gegenstände, wie eine Kamera und ein Fernglas. Der Gesamtschaden wurde durch den Eigentümer auf etwa 15000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Soko Kfz übernommen, die internationale Fahndung wurde eingeleitet.

Einbrecher stehlen Autoradio Görlitz. An der Brautwiesenstraße in Görlitz sind unbekannte Täter gewaltsam in einen Opel Vectra eingedrungen. Sie durchsuchten das Fahrzeug in der Nacht zu Samstag und stahlen das Autoradio im Wert von etwa 120 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Diebe stehlen VW Golf IV Bernstadt. Unbekannte haben in Bernstadt a. d. Eigen in der Nacht zu Sonntag ein VW Golf IV gestohlen. Das 13 Jahre alte, silberne Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen GR-DU 510 und verschwand von der Straße Neustadt. Der Eigentümer beziffert den Schaden auf rund 4000 Euro. Die Soko KFZ hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet jetzt international nach dem Volkswagen.