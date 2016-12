Transporter ausgeräumt Kriminelle nehmen Werkzeug mit und hinterlassen Sachschäden.

Unbekannte schlugen in der Nacht vom Sonntag zum Montag an einem Kleintransporter an der Straße An der Döllnitz in Riesa eine Scheibe ein und stahlen anschließend aus dem Inneren diverse Elektrowerkzeuge sowie Arbeitskleidung im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Bargeld aus Firma entwendet Großenhain. Am Montagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte ein Fenster zu einer Firma an der Straße An der Elmobrücke in Großenhain aufgebrochen hatten und in das Gebäude eingedrungen waren. Sie hatten die Firmenräume durchsucht und aus einer Geldkassette mehrere hundert Euro Bargeld mitgenommen. Außenspiegel beschädigt, Zeugen gesucht Ebersbach. Ein silbergrauer Skoda Fabia war am Montagmorgen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ebersbach und Bärwalde unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug den Außenspiegel des Skoda touchierte und beschädigte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise zum Schadensverursacher nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351 48322 33 entgegen.

zur Startseite