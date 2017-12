Transporter ausgebrannt Großröhrsdorf. Am Dienstagabend brannte gegen 20.45 Uhr in Großröhrsdorf auf einem Firmengelände an der Pulsnitzer Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Kastenwagen. Die freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Der Mercedes brannte im Motor- und Fahrgastraum vollständig aus. Der Schaden an dem Sprinter bezifferte sich auf etwa 15000 Euro. Da auch eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht auszuschließen ist, untersuchte ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizei die Überreste des Fahrzeuges.

Unfallverursacher macht sich aus dem Staub Bautzen. Am Dienstagnachmittag stieß ein 85-Jähriger gegen 14.45 Uhr auf der Töpferstraße in Bautzen mit seinem Mazda beim Einparken gegen einen VW Caddy. Dabei entstand Schaden von geschätzten 2000 Euro. Der Fahrer des VW saß noch in seinem Wagen und sprach den Senior auf den Zusammenstoß an. Dieser war aber offenbar in Eile und machte sich aus dem Staub. Die alarmierte Polizei ermittelte den Senior anhand der Fahrzeugdaten, suchte ihn auf und konfrontierte ihn mit dem Vorwurf der Unfallflucht. So ist neben den bereits laufenden strafrechtlichen Ermittlungen auch die Fahrerlaubnis des Rentners in Gefahr.

Betrunken Unfall gebaut Putzkau. Am Dienstagabend ist auf der Neustädter Straße bei Putzkau ein VW Golf mit einem entgegenkommenden Skoda zusammengestoßen. Der Unfall geschah, als der Volkswagen gegen 22.20 Uhr von der Staatsstraße auf die B98 abbiegen wollte. An beiden Autos entstand Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 61-jährigen Verursacher. Ein Test ergab einen Wert von 1,26 Promille. Den Führerschein des VW-Fahrers nahmen die Polizisten nach einer Blutentnahme erst einmal an sich.

Unfreiwilliger Stopp für Schwerlasttransport Königsbrück. Der Transport einer 335 Tonnen schweren Turbine von Görlitz zum Dresdener Alberthafen stand unter keinem guten Stern. In der Nacht zu Mittwoch ging die Fahrt trotz Polizeibegleitung auf den Kreis- und Bundesstraßen sowie der A4 nur langsam voran und endete schließlich in Königsbrück. Eigentlich wäre Laußnitz das Etappenziel gewesen. Doch um den einsetzenden Berufsverkehr nicht zu sehr zu behindern, an der beinah sieben Meter breiten Ladung wäre kaum ein Weg vorbei möglich gewesen, parkte der Spediteur den Transport in Abstimmung mit der Polizei schließlich auf der Schloßstraße. Dadurch wurde der Anliegerverkehr behindert. In der Nacht zu Donnerstag werden Streifen der Dresdener Verkehrspolizei den Schwerlasttransport in Königsbrück abholen und dann bis zum Dresdener Alberthafen eskortieren.

Ohne Fahrerlaubnis erwischt Königsbrück. Die Polizei stoppte am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr in Königsbrück einen Renault. Bei der Kontrolle konnte der 52-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Eine Überprüfung brachte schnell den Grund dafür ans Licht. Gegen den Mann lag ein gerichtlich verhängtes Fahrverbot vor. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.