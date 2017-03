Transporter ausgebrannt Ein Renault ist in Geringswalde in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein Transport ist in der Nacht zu Donnerstag in Geringswalde in Flammen aufgegangen. Laut Polizei hatten Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in der Mittweidaer Straße einen Renault, der auf einem Fabrikgelände abgestellt war, angezündet. Der Einsatz der Feuerwehr war nicht mehr notwendig. Das Fahrzeug brannt vollständig aus.

Am Transporter entstand mit rund 8.000 Euro Totalschaden. Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden aufgenommen. (DA)

