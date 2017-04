Transitland Schweiz Im März stieg die Zahl der Asylgesuche an. Viele der Bewerber haben andere Ziele.

In der Schweiz ist die die Zahl der Asylanträge jüngst stark angestiegen – das Plus dürfte Auswirkungen auf die Fluchtbewegungen nach Deutschland haben. Im März 2017 wurden fast 1 650 mehr Asylgesuche bei Behörden eingereicht als im Februar 2017, teilte das Staatssekretariat für Migration in Bern mit. Das entspricht einem Zuwachs von knapp neun Prozent.

Die Anzahl der Gesuche geht jeweils im Frühjahr nach oben, stellen die Experten fest. Und die Schweiz müsse „damit rechnen, dass es im weiteren Verlauf des Jahres eine erneute Zunahme der Asylgesuchseingänge geben könnte“. Diese Einschätzung dürfte im Südwesten Deutschlands für Aufmerksamkeit sorgen: Denn die Zahl der Menschen, die irregulär durch die Schweiz nach Baden-Württemberg gelangen, steigt schon lange kontinuierlich an.

Die Schweiz wird zum Transitland für Flüchtlinge. Diesen Trend bestätigt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin gegenüber der SZ: „Im Zeitraum von Januar bis Februar 2017 hat die Bundespolizei 1 356 unerlaubt eingereiste Personen an der deutsch-schweizerischen Grenze festgestellt.“ Im Vorjahreszeitraum waren es 402. Im gesamten Jahr 2016 hätten die Beamten 7 672 unerlaubte Einreisen an der deutsch-schweizerischen Grenze registriert. Im Jahr 2015 waren es 4 179.

Die Ankommenden stammen vor allem aus Afrika: Guinea, Eritrea, Elfenbeinküste, Gambia und Somalia stehen ganz oben auf der Liste der Herkunftsländer. Bemerkenswert: Insgesamt ging die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz von 2015 auf 2016 stark zurück. Im ersten Quartal 2017 erfasste das Staatssekretariat für Migration ein Minus um mehr als die Hälfte gegenüber dem ersten Quartal 2016.

Gleichzeitig aber greifen deutsche Beamte immer mehr „unerlaubt eingereiste Personen“ auf, die aus der Eidgenossenschaft kommen. Wie ist das zu erklären? Arbeiten schweizerische und deutsche Behörden nicht genug zusammen? Beide Seiten beteuern, dass die Kooperation gut läuft. Ein Aktionsplan mit gemeinsamen Kontrollen und Patrouillen hätten die Partner „vollständig umgesetzt“, heißt es aus dem Berliner Innenministerium. Das Schweizer Grenzwachtkorps betont, dass die Kooperation mit der deutschen Bundespolizei „sehr eng und professionell“ sei. So unterhalte man ein Verbindungsbüro in Basel, und die Beamten rückten zu „Sprungfahndungen mit Helikoptern“ aus.

Innerhalb des Schweizer Asylbewerber-systems besteht Handlungsbedarf. Die Regierung in Bern muss einräumen: In den Jahren 2015 und 2016 „verschwanden“ rund 6 000 Menschen, bevor über ihren Asylantrag entschieden wurde. Ihr Verbleib ist ungeklärt. Nicht wenige dieser „Abgetauchten“ dürften sich wohl auf den Weg nach Deutschland gemacht haben.

