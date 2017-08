Transfertag bei Dynamo: Zwei Neue auf einen Schlag Erst Eero Markkanen, dann Haris Duljevic - binnen 90 Minuten verpflichten die Dresdner zwei Offensivkräfte.

Die neuen Stürmer in Dresden: Eero Markkanen (l) und Haris Duljevic © Dynamo Dresden/Steffen Kuttne

Da ist ihnen ein kleiner Coup gelungen, den Verantwortlichen von Dynamo Dresden. Während sich die Mannschaft am Freitagmorgen auf zwei Trainingseinheiten vorbereitet und die Öffentlichkeit noch immer rätselt, wer denn die zwei offenen Stürmerstellen besetzen könnte, macht der Fußball-Zweitligist den ersten Transfer perfekt. Eero Markkanen heißt der neue Mann, ist Finne, 26 Jahre alt, Stürmer, und er wird bis Saisonende vom schwedischen Erstligisten AIK Solna ausgeliehen.

Den hatte nun wirklich keiner auf der Rechnung.

Und kaum ist die Internet-Recherche über den neuen Mann beendet, gibt es schon die nächste Neuigkeit - allerdings eine überfällige. Dynamo bestätigt die Verpflichtung von Haris Duljevic. Der Bosnier, 23 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler und zuletzt beim FK Sarajevo unter Vertrag, hatte sich bereits Anfang der Woche auf einen Drei-Jahres-Vertrag mit den Dresdnern geeinigt. Seit Freitag, 10.30 Uhr, ist der Transfer nun offiziell - und damit wohl nur noch eine Stelle im Aufgebot frei. Nämlich die des seit vergangenem Sonntag schwer verletzten Pascal Testroet, der mit einer komplizierten Knieverletzung auf unbestimmte Zeit ausfällt. Ob Dynamo aber tatsächlich mit einer weiteren Neuverpflichtung darauf reagiert, ist laut Sportchef Ralf Minge offen.

Mit Markkanen und Duljevic ist der Kader also vorerst komplett.

Der Finne Markkanen entspricht dem Typ Kutschke, also groß, Mittelstürmer und vor dem Wechsel zu Dynamo in einer kleinen Karriere-Sackgasse angekommen. Immerhin hat er schon mal für Real Madrids zweite Mannschaft gespielt. Minge ist jedenfalls zufrieden: „Eeros hat in seiner bisherigen Laufbahn bereits viel Erfahrung sammeln können und ist doch mit seinen 26 Jahren noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen“, sagt er und erklärt, warum sich Dynamo einen Kaufoption gesichert hat: „Damit sind wir im nächsten Sommer handlungsfähig, wenn er unsere Erwartungen in dieser Saison erfüllen wird.“

Zufrieden und glücklich ist natürlich auch Markkanen, wie er in der Pressemitteilung des Vereins erklärt: „Die 2. Bundesliga hat einen großen sportlichen Wert, auch auf diese Herausforderung freue ich mich sehr. Ich habe viel Gutes von meinen Kollegen in der Nationalmannschaft über den Fußball in Deutschland gehört und freue mich darauf, jetzt ein Teil davon zu sein.“

Um 10 Uhr stand der Finne erstmals mit seinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Trainingsplatz, und natürlich wird er auch am Montag dabei sein, wenn Dynamo beim FC St. Pauli das zweite Punktspiel der Saison bestreitet. Ob das aber auch für Haris Duljevic gilt, ist jedoch offen. Der Bosnier, der am vergangenen Sonntag beim Auftaktspiel gegen Duisburg schon als Zuschauer im Stadion gewesen ist, befindet sich noch einmal in seiner Geburtsstadt Sarajevo, um Formalitäten für den Umzug zu klären. Ende der Woche wird er in Dresden erwartet. „Wir haben Haris seit vergangenem Herbst im Fokus unseres Scoutings gehabt und sind sehr

glücklich darüber, dass sich nun die Chance ergeben hat, ihn ablösefrei zu verpflichten“, sagt Minge über den bosnischen Nationalspieler.

