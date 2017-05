Traktorfahrer schwer verletzt

Kreischa. Sonntagnachmittag befuhr ein 49-Jähriger mit einem Skoda Octavia den Lockwitzgrund aus Richtung Dresden in Richtung Kreischa. Als er in Sobrigau nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer (42). Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

VW Golf stieß mit Reh zusammen

Bad Schandau. Einen Verkehrsunfall gab es am Sonntagabend auf der Bundesstraße B172 zwischen Schmilka und Bad Schandau. Dort war ein 21-Jähriger mit einem VW Golf in Richtung Bad Schandau unterwegs. In Höhe der Steinbrüche im Ortsteil Postelwitz rannte plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Tier verendete. Der am Golf entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf 3000 Euro geschätzt.