Traktorfahren für einen guten Zweck Der Förderverein sammelt weiter Geld für die Kreismusikschule. Die Zukunft des Vereines ist allerdings offen.

Um weitere Einnahmen einzuspielen, findet am 1. April in der Land-Technik Barnitz GmbH ein Frühjahrsfest im Rittergut statt. Quads und Traktoren können getestet werden. © Symbolbild/ Hübschmann

Der Förderverein Musikschule der Gemeinde Käbschütztal sammelt weiter Geld, um die Musikschüler zu unterstützen. Grund ist, dass die Gemeinde aus finanziellen Gründen aus der Kreismusikschule austreten wollte. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Musikschüler, die in der Gemeinde wohnen, höhere Gebühren bezahlen müssten. Zudem würde der Unterricht in der Ganztagsschule in Krögis ersatzlos gestrichen. Deshalb gründete sich der Verein, der nun durch Mitgliedsbeiträge und Spenden den Gemeindeanteil aufbringt. Für dieses Jahr ist das Geld zusammen, jetzt geht es schon um das Jahr 2018.

Um weitere Einnahmen einzuspielen, findet am Sonnabend, dem 1. April, ab 9 Uhr unter dem Motto „Erfolgreich zusammen - Kinder unterstützen - Gemeinde vereinen“ in der Land-Technik Barnitz GmbH ein Frühjahrsfest im Rittergut statt. Die Einnahmen kommen dem Förderverein zugute. Auf dem Firmengelände gibt es auch einen „Stihl- Test-Tag“, außerdem eine Tombola, Ausstellungen von Künstlern aus der Gemeinde, Bastelstände, Kinderschinken, Puppenspiel. Quads und Traktoren können getestet werden. Auch eine Staudentauschbörse wird es geben. Zwei Livebands, zwei Klavierspieler und eine Line-Dance-Gruppe werden für Unterhaltung sorgen. Der Eintritt ist kostenlos.

„Nur durch den Wiedereintritt der Gemeinde in die Zweckvereinbarung mit der Musikschule Meißen ist es uns gelungen, die Gebühren für alle Musikschüler unserer Gemeinde gering zu halten. Dafür möchten wir uns bei allen, die uns bisher bereits unterstützt haben, bedanken“, sagt Gemeinderat und Vereinsmitglied, Thorsten Uhlemann. Würde der Verein diesen Beitrag von 94 Euro pro Musikschüler und Jahr nicht leisten, müssten alle Musikschulkinder die erhöhten Gebühren an die Musikschule zahlen, und der Unterricht könnte nur noch außerhalb des Gemeindegebietes stattfinden. Damit der Förderverein weiterhin seine Arbeit leisten könne, sei er auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Dabei gehe es vordringlich darum, dass alle Eltern der geförderten Kinder in den Verein einträten und den Beitrag beglichen, so Uhlemann.

Die Frage ist, was aus dem Verein wird, wenn sich die Gemeinde Käbschütztal auflöst und die aufzunehmende Stadt oder Gemeinde bereits Mitglied der Kreismusikschule ist. „Die Wahrscheinlichkeit ist in der Tat sehr hoch, dass Käbschütztal ab dem kommenden Jahr als eigenständige Gemeinde nicht mehr existiert. Dann muss der Verein entweder aufgelöst oder die Satzung dahingehend geändert werden, dass der Verein weiterhin Fördermittel für die Kreismusikschule sammelt“, so Thorsten Uhlemann. Möglich sei jedoch auch, dass das jetzt eingesammelte Geld einem gemeinnützigen Zweck zufließe. (SZ/jm)

zur Startseite