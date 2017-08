Traktorentreffen mit Kulttrecker Bauern lieben den legendären ZT 300, der am Wochenende ein Revival erlebt. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es noch mehr Termintipps.

Das Traktorenmodell ZT 300 ging vor genau 50 Jahren in die Serienfertigung. © Rafael Sampedro

Das 17. Kemnitzer Traktorentreffen am Wochenende steht ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Vor genau 50 Jahren rollte die Serienfertigung des legendären Traktors ZT 300 an, eine Allzweckwaffe für die Bauern, liebevoll „Zetti“ genannt. Die Kemnitzer hoffen auf viele „Zettis“, aber auch andere Traktorenfreunde, die mit ihren Gefährten um den WM-Titel im „Steinwalze ziehen“ kämpfen. Das wird am Freitag, ab 17 Uhr, öffentlich trainiert, bevor um 19 Uhr eine zünftige Bierprobe genommen wird.

Am Sonnabend wird ab 10 Uhr historische Landtechnik vorgeführt, es gibt eine ZT-Parade, ein „Geburtstagsfoto“ soll geschossen werden. Ab 13 Uhr folgt die Weltmeisterschaft im „Steinwalze ziehen“, wo die Traktoren einen Naturstein mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen bewegen müssen.

Am Sonntag (ab 9 Uhr) sind der Traktorkorso mit anschließender ZT-Parade auf dem Reitplatz, Trettraktorrennen für die Kinder und das Dreschen auf dem Feld die Höhepunkte. Die Kemnitzer Treckerfreunde erwarten über 500 Traktoren. (szo)

