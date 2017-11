Traktorenfreunde trotzen Sturm, Regen und Hagel Schlechter hätte der Termin nicht gewählt sein können. Doch die Technikfreunde aus dem Ort und der Umgebung zogen ihre Wette unbeeindruckt durch.

Am Ende waren 130 Traktoren und andere Maschinen zu bewundern. © privat

Während die Sturmböen an Bäumen und Häusern rütteln, tuckern am frühen Sonntagmorgen die ersten Maschinen durch das kleine Bärwalde. Die Überlegung der Veranstalter vom Jugend- und Heimatverein Bärwalde und von den örtlichen Traktorfreunden, das Traktoren- und Techniktreffen und die damit verbundene Wette aufgrund des Wetters abzublasen, wird schnell beiseite geschoben. Bereits am Vortag waren aus Strohballen eine Theke und Stehtische gebaut worden, das Zelt steht zu diesem Zeitpunkt wegen des Sturms allerdings nur als Gerippe.

Nach und nach wird auf der großen Wiese Aufstellung genommen. Von einem PS eines echten Pferdes bis hin zu 500 PS starken Kolossen ist alles dabei. Mittendrin die aus den Scheunen extra herausgeholten Maschinen und historische Anbaugeräte, die heute zum Teil noch ihren Dienst auf den Feldern Bärwaldes tun. Um 9 Uhr steht die heimische Maschinenflotte. Kommen trotz des wilden Wetters auch Gäste? Vor allem bewegt aber die Frage, ob diese mehr Traktoren mitbringen als die Bärwalder auf den Platz gestellt haben? Schließlich geht es bei der Wette genau darum.

Über den ganzen Tag treffen Fahrzeuge ein. Die Palette der Trecker ist so vielseitig, dass die Besucher immer wieder staunen. Beginnend von urtümlich anmutenden Schleppern, die scheinbar nur aus vier Rädern, Motor und Lenkrad bestehen, geht es weiter mit Vorkriegsmodellen, Traktoren aus Ost und West bis hin zu Selbstgebauten und Modernsten mit Klimaanlage und GPS. Die Größten sind ein Tatra, ein K 700 mit Begleitfahrzeug, und ein Pistenbully, der auch als Waldmaschine genutzt wird.

Aus Großröhrsdorf, Oberlichtenau, Oelsnitz, Döschütz, Klettwitz/Südbrandenburg, Königsbrück, Reichenberg und aus den umliegenden Ortschaften wie Berbisdorf, Bärnsdorf, Volkersdorf, Rödern, Radeburg, Marsdorf kommen die Freunde und treten den an diesem Tag doch etwas gefährlichen Weg nach Bärwalde an, um die Wette anzunehmen.

Gegen Mittag setzten Regen und Hagel ein, erste Gäste wollen gehen. Spontan wird die Zeltplane aufgezogen, da der Sturm etwas nachlässt. Auf dem Platz geht es weiter. Bodenanker und mit Wasser gefüllte Milchkannen verleihen den Zelten Standfestigkeit. Die hausgemachte Gulaschsuppe vom Bärwalder Wild kann im Speisewagen, einem für dieses Wetter extra umfunktionierten Kremser, eingenommen werden. Gleichzeitig werden Maschinen vorgeglüht, gekurbelt, angeschleppt oder einfach angelassen. Auf dem ganzen Platz tuckern die Motoren und ein Hupkonzert umrahmt das Treiben. Auch die Kinder trotzen dem extremen Wetter und lassen sich den Spaß auf der Strohburg nicht entgehen.

Um 17 Uhr steht der Endstand fest: 71 zu 59. Drei Reihen je rund 60 Meter Maschinerie aus Bärwalde gewinnen die Wette. Ein knappes Ding. Aber entspannte Gesichter trotz kalter Hände, schlammiger Schuhe und durchnässte Kleidung verraten die Freude der Initiatoren über die so gut angenommene Veranstaltung. Denen, die nicht mehr alleine vom Fleck kommen, wird gern durch Abschleppen Starthilfe geleistet.

