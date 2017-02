Traktorendiebstahl gescheitert Unbekannte zapfen 500 Liter Diesel ab und stehlen eine Werkzeugtasche.

Symbolfoto © dpa

Rothenburg. Unbekannte Kriminelle haben offenbar am Wochenende in Neusorge versucht, zwei auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft stehende Traktoren zu stehlen. Wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, wurde der Vorfall am Montag entdeckt. Als es die Täter nicht schafften, die Fahrzeuge zu starten, zapften sie aus einem Traktor und einer Sattelzugmaschine insgesamt 500 Liter Diesel ab. Außerdem nahmen sie eine Werkzeugtasche mit.

Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro, der Stehlschaden auf 700 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. (szo)

zur Startseite