Traktorendiebe und Reifenstecher unterwegs Außerdem erbeutet ein Dieb einen Autoschlüssel samt Auto.

Symbolfoto

Am Sonntag sind in Löbau Unbekannte in einen medizinischen Betrieb eingebrochen. Dort erbeuteten sie Bargeld und richteten einen Sachschaden von etwa 2 000 Euro an.

In Herrnhut, Ortsteil Heuscheune, sind Einbrecher in ein Wohnhaus eingedrungen und haben dort den Schlüssel eines Dacia gefunden. Den ließen sie mitgehen und nahmen auch gleich noch das dazugehörige Auto mit. Vom Nachbargrundstück verschwand ein Traktor der Marke „Fendt“ im Wert von 117 000 Euro.

In Seifhennersdorf sowie in Ebersbach war ein Reifenstecher unterwegs. Auf der Seifhennersdorfer Marktstraße zerstach er alle vier Reifen eines Seat. Auf der Hauptstraße in Ebersbach erwischte es einen Peugeot und einen Mazda. Auf der Mittelstraße wurde bei einem weiteren Auto die Frontscheibe zertrümmert.

