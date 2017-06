Traktorenausfahrt an der Neiße Das Traktortreffen in Klein Priebus und der Flohmarkt in Sagar haben am Wochenende Hunderte Besucher angezogen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Über 100 Traktoren und historische Lkw rollen am Sonntagvormittag von Klein Priebus nach Podrosche. © Rolf Ullmann Über 100 Traktoren und historische Lkw rollen am Sonntagvormittag von Klein Priebus nach Podrosche.

Das vielfältige Angebot an den 62 Ständen verlockt die Besucher am Sonntag in Sagar zum Schauen und Kaufen.

Das Klein Priebuser Traktortreffen zieht Hunderte Besucher und Freunde der knatternden Gefährten in seinen Bann. Aller zwei Jahre findet das Geschehen auf der Festwiese an der Neiße statt. Das nunmehr 7. Traktortreffen reihte sich dabei an diesem Wochenende würdig in die Abfolge der bisherigen Veranstaltungen ein. Knapp 180 Traktoren waren auf das Festgelände gefahren – vor allem aus dem ostsächsischen, aber auch dem südbrandenburgischen Raum.

Während der ersten Ausfahrt rollte der Konvoi am Sonnabendnachmittag über die Neiße-Brücke in das benachbarte Przewóz (Priebus). Etwas kürzer fiel dann die Tour aus, die am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Festwiese startete. Der Weg führte über die vier Kilometer lange Strecke zum Wendepunkt nach Podrosche.

Die derzeit 22 Mitglieder des Traktorvereins Klein Priebus haben sich bei der Ausrichtung sowie der Durchführung des zweitägigen Treffens erneut auf die tatkräftige Unterstützung seitens zahlreicher Helfer aus dem kleinen Ort an der Neiße stützen können. Vereinsmitglieder sowie Nichtorganisierte haben dabei am gleichen Strang gezogen und ein Fest für die ganze Familie ausgerichtet.

Zu einem bunten Marktplatz ist der Sportplatz vor dem Kulturhaus Sagar am Sonntag geworden. Bereits zum vierten Mal sind dort und in dem dazugehörigen Saal eine Kleiderbörse und ein Trödelmarkt veranstaltet worden. Vier Stunden lang haben die Kauflustigen Zeit und Gelegenheit gehabt, sich an den 43 Ständen außerhalb sowie den 19 Ständen im Inneren des Kulturhauses umzuschauen.

Grit Brendel setzte sich den Hut für die Veranstaltung auf und organisierte sie mit der tatkräftigen Unterstützung des Kulturhausvereins Sagar. Bereits am 24. Juni führt der Verein mit der Sommernachtsparty die nächste Veranstaltung durch. Gäste sind dazu ab 18 Uhr eingeladen. Die traditionelle Woods Sports Series fällt hingegen in diesem Jahr aus. Den Grund dafür bilden die umfangreichen Baumaßnahmen am und im Kulturhaus, die den Verein voll fordern.

