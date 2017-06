Traktoren tuckern durchs Schöpstal Besucher haben am Wochenende historische und moderne Maschinen in Ebersbach anschauen können. Aber nicht nur das bekamen sie geboten.

Lächeln trotz Regenschauer. Auch einige Frauen steuerten ihre tuckernden Fahrzeuge durch Ebersbach. © Jens Trenkler

Mit Schirm und wasserfester Jacke ausgestattet haben sich am Sonntag die Traktorenfreunde auf die Ausfahrt begeben. Trotz des Regens versammelten sich Bewohner und Gäste an den Grundstücksgrenzen zwischen Kunnersdorf und Ebersbach und sahen zu, wie die historischen und modernen Maschinen an ihnen vorbeituckerten.

Anlass war das zwölfte Traktorentreffen auf dem Gelände der Schöpstaler Agrar GmbH in Ebersbach. Am Sonnabendvormittag reisten die Fahrer mit ihren schweren Maschinen an, am Nachmittag lief eine Vorstellung zum Thema „Landwirtschaft im Sommer“. Abends konnte dann zur Musik von Midirock getanzt werden. Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst auf dem Festplatzgelände. Anschließend fuhren die Traktoren eine Runde durch das Dorf. Der Rothenburger Spielmannszug begleitete musikalisch den danach laufenden Frühschoppen. Ein Flohmarkt lud zudem zum Stöbern ein. Am Nachmittag führte der Heimatverein ein Märchenspiel auf.

Organisiert hat das nun schon traditionelle Treffen in Ebersbach der Verein der Schöpstaler Traktorenfreunde. (szo/tc)

