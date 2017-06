Traktoren, Theater und Musik Am Wochenende findet das Waldfest im Lauterbachtal statt. Der Verein hat ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Beim Waldfest gibt es auch wieder ein Traktorentreffen. © Symbolfoto: dpa

Feiern im Wald – das schätzen Besucher am jährlichen Waldfest im Lauterbachtal von Kleindittmannsdorf. Hunderte Besucher kommen in das kleine Tal, um zu feiern, zu quatschen und jede Menge zu erleben. In diesem Jahr findet das Waldfest am 10. und 11. Juni statt.

Höhepunkt am Sonnabend ist das 14. Traktorentreffen. Bereits ab 11 Uhr treffen die Traktoren auf der Festwiese oberhalb des Tales ein. Der Nachmittag gehört dann vor allem den Kindern. Auf dem Programm stehen eine Spiele- und Wissensmeile, Lebkuchenverzieren und als besondere Attraktion die Aufführung der Kleindittmannsdorfer Kinderlaienspielgruppe. Diesmal wird das orientalische Märchen „Aladin“ aufgeführt. Die Aufführung beginnt um 14.30 Uhr. Gegen 15.30 startet die Ausfahrt der Traktoren und die Siegerehrung der Gewinner. Viel Spaß werden die Zuschauer beim Fischerstechen auf dem Teich haben – einem Wettbewerb auf Flößen um einen Wanderpokal. Der Tag endet mit Tanz im Festzelt mit der Second Life Partyband.

Am Sonntag beginnt das Fest bereits um 9 Uhr mit dem Hähnewettkrähen. Ab 10 Uhr findet im Tal ein Waldgottesdienst statt. Auch die Rassekaninchenzüchter zeigen am Nachmittag ihre Tiere. Um 13.30 Uhr tritt der Gospelchor Großröhrsdorf auf, bevor dann die Dittmannsdorfer Laienspielgruppe um 15 Uhr die Bühne betritt. Die Schauspieler zeigen das Stück „Zwei sture Dickköpfe“. Auf dem Festplatz spielt ab 16.30 Uhr das Orchester Spätlese. Traditionell endet das Waldfest mit der Schaumparty für die Kinder.

An allen Tag warten eine Hüpfburg und ein kleines Karussell auf die Kinder. Außerdem können sie sich schminken lassen. Am Sonntag steht außerdem ein Kletterturm bereit. Die Waldfestplakette kostet für beide Tage 3 Euro. (SZ/Hga)

