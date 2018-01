Traktoren brauchen mehr Platz Die Treckerfreunde in Kemnitz zeigen Maschinen aus den 30er bis 50er Jahren. Jetzt wollen sie ihr Museum vergrößern.

Hier waren sie noch am Aufbau des Museums: Die Kemnitzer Treckerfreunde haben 2014 einen alten Lagerschuppen dafür flottgemacht. © Matthias Weber

Kemnitz. Im Kemnitzer Traktorenmuseum ist zwar gerade Winterpause, der Verein dahinter hat aber trotzdem zu tun. Derzeit stehen bei den Treckerfreunden Planungen an, ob und wie sie ihre Halle, also das Traktorenmuseum, vergrößern könnten. Denn manche Maschinen können die Treckerfreunde aus Platzgründen derzeit gar nicht zeigen, erklärt Michael Zirps vom Verein. „Manche Traktoren stehen in privaten Scheunen“, erzählt er. Für sie reichen die Stellplätze in der Ausstellungshalle nicht aus. Um mehr Platz zu gewinnen, würde der Verein gerne an das bestehende Museum anbauen, erklärt Zirps. Einen Bauantrag gibt es zwar noch nicht, im Stadtrat von Bernstadt wurde die Idee aber vergangenes Jahr bereits befürwortet.

Die Treckerfreunde führen nicht nur das Museum, in dem sie historische Traktoren, größtenteils aus der Zeit von den 30ern bis zu den 50er Jahren, zeigen. Sie organisieren auch seit vielen Jahren das Traktorentreffen, das immer im August stattfindet. Vergangenes Jahr stand die dreitägige Veranstaltung ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums der Serienfertigung des Traktors ZT 300, auch Zetti genannt. Der Termin für das Traktorentreffen dieses Jahr steht auch bereits: 24. bis 26. August. (SZ)

