Traktordiebe scheitern in Lodenau

Symbolbild. © dpa

Lodenau. Im Rothenburger Ortsteil Lodenau versuchten in der Nacht zum Dienstag an der Ungunst Unbekannte, einen Traktor von einem Betriebsgelände zu entwenden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin rissen sie dabei das gesamte Zündschloss heraus. Die Zugmaschine konnten sie dennoch nicht in Bewegung setzen und verschwanden letztlich ohne Beute. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Die Polizei ermittelt. (szo)

zur Startseite