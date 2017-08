Traktoranhänger kippt auf Straße

Traktoranhänger kippt auf die Straße Kubschütz. Am Dienstagnachmittag ist bei Kubschütz ein Traktor mit zwei Anhängern verunfallt. Der 61-jährige Fahrer bog gegen 15 Uhr unmittelbar nach dem Ortseingang Jeßnitz von einem Feldweg auf die Straße ein. Dabei kippte der hintere Anhänger um und blockierte die Fahrbahn. Weiterhin wurde ein Telefonmast beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gestohlenen VW gefunden Bautzen/Sproitz. Ein in Bautzen gestohlenes Auto wurde am Dienstagmorgen in Sproitz (Landkreis Görlitz) gefunden. Einem Beamten der Bundespolizeiinspektion war in Sproitz auf einer Wiese in der Nähe der Seer Straße einen VW Tiguan mit einem Kennzeichen aus dem Saalekreis bei Merseburg aufgefallen. Dies kam ihm merkwürdig vor. Nach näherer Untersuchung stellte eine hinzu gerufene Streife der Bundespolizei fest, dass das Zündschloss des Volkswagens beschädigt war und sich noch Werkzeug darin befand. Beamte des Polizeireviers Görlitz übernahmen die weiteren Ermittlungen. Wie sich wenig später herausstellte, hatten Diebe den Volkswagen in der Nacht zuvor in Bautzen von der Wilhelm-Ostwald-Straße gestohlen. Der Eigentümer hatte bis dato das Fehlen seines Volkswagens noch nicht bemerkt. Die Polizisten überbrachten ihm telefonisch die schlechte und gleichzeitig gute Nachricht. Kriminaltechniker sicherten Spuren an und in dem Volkswagen. Eine Suche im Bereich des Tat- sowie des Fundorts des Autos nach einem Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Der rechtmäßige Eigentümer nahm nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sein Auto wieder in Empfang. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Autodiebstahl misslingt Bautzen. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Bautzen vergeblich versucht, einen Audi A5 zu entwenden. Das acht Jahre alte Fahrzeug stand an der Dr.-Salvador-Allende-Straße. Die Eigentümerin stellte am Morgen fest, dass ihre Fahrzeugschlüssel nicht mehr reagierten und das Auto nicht mehr gestartet werden konnte. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort Spuren. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Caddy gestohlen Sohland. Am Mittwoch haben Diebe auf einem Parkplatz am Baudenweg in Sohland an der Spree am Baudenweg einen VW Caddy gestohlen. Der rote Transporter war auf die Kennzeichen KYF-CR 444 zugelassen. Welchen Zeitwert der acht Jahre alte Volkswagen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Tat muss sich zwischen 14 und 14.15 Uhr ereignet haben.

Motorrad entwendet Weigsdorf-Köblitz. In der Nacht zu Mittwoch wurde in Weigsdorf-Köblitz ein Motorrad gestohlen. Diebe entwendeten eine Suzuki GSR 600 von einem Grundstück an der Albert-Schweitzer-Siedlung. Das Zweirad aus dem Baujahr 2009 ist blau-schwarz lackiert und besitzt das Kennzeichen BZ RJ 59. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert mit rund 3500 Euro.

Simson aus Garage verschwunden Königsbrück. In Königsbrück haben Diebe im Verlauf der vergangenen Woche ein Moped gestohlen. Die Täter drangen in eine Garage an der Steinborner Straße ein und ließen die 43 Jahre alte Simson Habicht mitgehen. Außerdem entwendeten sie einen Komplettradsatz Winterreifen samt Felgen. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 1650 Euro.

Zeugen zu Diebstahl gesucht Arnsdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Moped-Diebstahl, der sich in der Nacht zu Dienstag in Arnsdorf ereignet hat. Unbekannte Täter entwendeten eine Simson S 51 von einem Grundstück an der Stolpener Straße. Das Zweirad war schwarz lackiert und mit einem silberfarbenen Gepäckträger sowie auffällig gelben Handprotektoren ausgerüstet. Da das Moped nach einer Reparatur nicht fahrbereit war, muss der Dieb es offensichtlich geschoben oder anderweitig abtransportiert haben. An dem Krad war das Versicherungskennzeichen HOL 476 angebracht. Der Wert wurde vom Eigentümer mit etwa 2000 Euro angegeben. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Dienstag in Arnsdorf oder in der näheren Umgebung jemanden gesehen, der ein schwarzes Moped mit gelben Griffschalen geschoben oder transportiert hat? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz unter der Telefonnummer 03578 3520 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mit dem Fahrrad gegen offene Autotür geprallt Kamenz. Mit dem Handy telefonieren und Fahrrad fahren ist nicht nur verboten, es ist auch gefährlich. Das erfuhr am Dienstagnachmittag auch ein 13-Jähriger in Kamenz schmerzlich. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad gegen 17.45 Uhr auf der Goethestraße in Richtung Weinbergstraße und telefonierte mit seinem Handy. Dabei war er offenbar so abgelenkt, dass er die offenstehende Tür eines Autos vor ihm nicht bemerkte. Infolgedessen prallte er gegen diese und stürzte. Der 13-Jährige verletzte sich nicht, jedoch entstand am Pkw ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro.

Beim Parken Auto beschädigt Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, dem 23. August, in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 11:45 Uhr in Bautzen ereignet hat. Eine 69-jährige Frau parkte ihren silberfarbenen VW Golf auf den Parkflächen des Einkaufszentrums Husarenhof an der Stieberstraße. Als sie wenig später zurückkam, stellte sie einen Schaden an der linken Front ihres Fahrzeugs fest. Ein Unbekannter war zwischenzeitlich offenbar gegen ihren Volkswagen geschrammt und hatte sich unerlaubt entfernt. Die Besitzerin bezifferte den Schaden mit etwa 1500 Euro. Aufgrund der aufgefundenen Spuren gehen die Ermittler vom Verkehrsdienst von einem hellen Verursacherfahrzeug aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03591 3560 im Polizeirevier Bautzen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.