Traktor Reinhardtsdorf muss Großveranstaltung absagen Der neue Kunstrasenplatz wird nicht rechtzeitig fertig. Der Fußballverband muss umplanen. Rettet Stolpen den Saisonstart?

An den Arbeitern lag es nicht. Trotz Überstunden konnten sie den Rückstand wegen der verspäteten Materiallieferung nicht mehr aufholen. © Dirk Zschiedrich

Der neue Kunstrasen liegt. Hell und dunkel gestreift sind die grünen Bahnen quer über den Fußballplatz am Waldstadion in Reinhardtsdorf gezogen. Trotzdem kann Gunter Johne seinen Ärger kaum in Worte fassen. „Ein halbes Jahr lang war alles geplant und zugesichert. Und nun so ein Mist!“, sagt der Abteilungsleiter Fußball beim SV Traktor Reinhardtsdorf. Dabei spricht er nicht über die Qualität des neuen Belags. An der Arbeit der Verlegemannschaft gäbe es nichts zu mäkeln, erklärt er. Doch die Truppe konnte erst verspätet beginnen, weil das Material nicht angeliefert wurde. Der Platz wird nicht zum zugesagten Termin diesen Freitag fertig.

Am Montag wurde der Verein Traktor Reinhardtsdorf von der ausführenden Baufirma darüber informiert. Die Verlegearbeiten dauern voraussichtlich bis nächste Woche an. Eine Katastrophe für den Verein. Der neue Platz sollte am Freitag, 11. August, mit großem Tamtam eingeweiht werden. Dazu hatte man sich extra um das prestigeträchtige Auftaktspiel der neuen Saison der Fußball-Kreisoberliga beworben. Zig Einladungen haben Verein und Kreisverband rausgeschickt. Denn zu diesem Anlass werden alle Torschützen der Vorsaison aus sämtlichen Ligen geehrt. Hunderte Zuschauer kommen jedes Jahr zu diesem Auftakt. Ein lohnendes Geschäft für kleine Vereine wie den in Reinhardtsdorf. Doch statt groß aufzutrumpfen, gibt es nun die größtmögliche Blamage. Am Montag musste der Verein beim Kreisverband endgültig absagen, weil im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage für diese Veranstaltung fehlt.

Auftraggeber für den Sportplatzbau ist die Gemeinde. Vertragsstrafen wegen Bauverzug hat die Verwaltung mit der Firma nicht vereinbart. „Darauf hätten die sich nicht eingelassen“, sagt Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos). Wochenlang sei mündlich versprochen worden, dass mit dem Termin 11. August alles klargehe. Nun ärgern sich alle Beteiligten in Reinhardtsdorf, dass man darauf vertraut hatte.

Der Gast im Eröffnungsspiel wäre der SV Blau-Gelb Stolpen gewesen. Nun wurde dort angefragt, ob die Stolpener kurzfristig das Heimrecht übernehmen und die Sause ausrichten wollen und können. Auch wenn das nun für viel Arbeit sorgt, haben die Stolpener sofort zugesagt. Dort spricht man sogar von einem glücklichen Umstand, das Spiel ausrichten zu dürfen, um das sich jedes Jahr mehrere Vereine bewerben. Dass die Stolpener diese Großveranstaltung ausrichten können, haben sie schon bewiesen. 2015 organisierte Blau-Gelb auch die Saisoneröffnung – ganz regulär. Damals kamen knapp 300 Zuschauer.

Die Reinhardtsdorfer sind jetzt nicht nur enttäuscht, sondern bleiben auch auf Kosten sitzen. „Wir haben Werbung vorbereitet und eine Band eingeladen“, sagt Johne. Alles umsonst. Die Freude über den neuen Platz ist aber nicht gänzlich vergangen. „Dann feiern wir eben beim Heimspiel zwei Wochen später“, sagt Bürgermeister Ehrlich etwas trotzig.

