Traktor kracht in Veranda Beträchtlicher Schaden entstand Donnerstagabend bei einem Unfall. Dessen Ursache war banal.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Traktor blieb in der Veranda mitten im Mobiliar stehen. © Hans-Jörg Wallner Der Traktor blieb in der Veranda mitten im Mobiliar stehen.

Die Seitenfront des Wintergartens wurde plattgemacht.

Traktor und Wohnanhänger rollten die abschüssige Wiese hinab.

Eine kleine Unaufmerksamkeit hat am Donnerstagabend einen Schaden in Höhe von 40.000 Euro verursacht. Ein 61-Jähriger hat kurz nach 22 Uhr in der Schluckenauer Straße einen Traktor der Marke Escort samt angehängtem Wohnanhänger abgestellt – und ihn nicht gegen Wegrollen gesichert. Da der Traktor an einem Hang stand, machte er sich selbstständig, rollte über die Straße, durchbrach das Tor zu einem Grundstück, rollte mit Schwung einige Treppenstufen hinauf und prallte schließlich gegen die Veranda des Hauses. Verletzt wurde niemand. (szo)

zur Startseite