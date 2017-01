Traktor knallt in Linienbus Der aktuelle Polizeibericht: Autos rutschen von der glatten Straße und Gauner brechen Wohnung auf.

Am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit einem Traktor im Diera-Zehrener Ortsteil Golk die Straße Am Gosebach in Richtung Nieschütz. In einer Rechtskurve kam er zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus (Fahrer 50) zusammen. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes-Bus entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Lkw rutscht in Mauer Moritzburg. Am Montagvormittag gegen 10.50 Uhr befuhr ein Lkw Mercedes die Radeburger Straße aus Richtung Berbisdorf. Dabei verlor der Fahrer (51) auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit einer Grundstücksmauer sowie einem Leitpfosten. Der Schaden summiert sich insgesamt auf rund 12.000 Euro. Glätteunfall Riesa. Am 2. Januar früh war der Fahrer (42) eines Kia im Riesaer Ortsteil Canitz auf der Oschatzer Straße (S 28) in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In Höhe der Zaußwitzer Straße kam er von der winterglatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. An Auto und Zaun entstand ein Schaden von insgesamt rund 1.500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Einbruch in Einfamilienhaus Riesa. In der Zeit vom 1. Januar gegen 11.30 Uhr bis 2. Januar, 8.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Weidaer Straße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Zu dem Sachschaden liegen ebenfalls noch keine Angaben vor.

