Bei Unfall verletzt Bischofswerda. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am frühen Sonnabendabend zu einem Unfall nach Bischofswerda gerufen. In einer Kurve bei den Horkaer Teichen war ein 26-Jähriger mit seinem Peugeot aus bislang noch nicht eindeutig geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Der junge Mann verletzte sich dabei. Weitere Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug. Ein Alkomattest bei dem Verunglückten ergab einen Wert von 0,82 Promille. Den Führerschein behielt die Polizei gleich ein. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird derzeit auf 10 000 Euro geschätzt.

Gegen die Leitplanke gefahren Wurbis.Ein 18-Jähriger war am Freitagnachmittag auf der B 96 aus Richtung Oppach in Richtung Wurbis unterwegs. In einer 180-Grad Kurve am Wurbiser Berg kam er mit seiner Yamaha aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2 000 Euro.

Brötchen mitgenommen Neukirch. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma informierte die Polizei in der Nacht zu Sonntag über einen aufgebrochenen Imbisswagen am Bönnigheimer Ring in Neukirch/Lausitz. Unbekannte hatten den Kiosk gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt Gestohlen wurden zwei Pakete Brötchen im Wert von 10 Euro.

Traktor brennt aus Liebenau. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonnabend ein Traktor der Marke Deutz während der Fahrt zwischen Liebenau und Brauna in Brand. Der 39-jährige Besitzer schaffte es noch, das Gefährt am Feldrand abzustellen, konnte das vollständige Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Der Traktor hatte einen Wert von etwa 15 000 Euro. 34 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Kamenz, Cunnersdorf und Brauna waren im Einsatz. Ein Brandursachenermittler soll nun herausfinden, warum der Traktor in Brand geraten war.

Blumenerde gestohlen Ottendorf-Okrilla. Diebe sind in der vergangenen Woche gewaltsam auf das Außengelände eines Baumarktes in Ottendorf-Okrilla eingedrungen. Sie stahlen dort diverse Säcke mit Pflanz- und Blumenerde im Wert von rund 280 Euro.