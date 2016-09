Traktor blockiert die B 98 Der Ölverlust des Fahrzeugs sorgt für einen Rettungseinsatz und eine anderthalbstündige Sperrung der Bundesstraße.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Ein glitschiges Problem hinterließ ein Traktor jetzt auf der B 98 zwischen Glaubitz und Zeithain. Nach Angaben der Feuerwehr hatte das Fahrzeug am Sonntagnachmittag einen technischen Defekt und dadurch mehrere Liter Hydrauliköl verloren. Die Feuerwehren aus Glaubitz und Zeithain beseitigten das Öl mittels Bindemittel. Die Bundesstraße musste im Bereich für etwa eine Stunde gesperrt werden, um den nicht mehr fahrtüchtigen Traktor bergen zu können.

Polizei ermittelt zum Radunfall

Der nahe gelegene Bundesstraßen-Abzweig ins Industriegebiet Glaubitz-Zeithain war erst am Freitag wegen eines schweren Unfalls in die Schlagzeilen geraten. Ein 50-Jähriger war mit seinem Opel Astra auf der Industriestraße E in Richtung Bundesstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung stieß der Opel mit einem Radfahrer zusammen. Der 69-Jährige war von rechts auf dem Fuß- und Radweg herangefahren gekommen. Beim Sturz vom Rad zog sich der 69-Jährige nach Polizeiangaben schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Der Dresdner Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)

zur Startseite