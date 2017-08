Trainingslager an der Ostsee Bautzener Seesportler testeten ihre Fähigkeiten auf der See – und nahmen erfolgreich an zwei Regatten teil.

Wie schon 2016 waren Boote vom Bautzener Seesportclub auch dieses Jahr auf der Ostsee unterwegs. © Seesportclub

Seesport. Auch in diesem Jahr fuhr eine Gruppe vom Seesportclub Bautzen in ein Freizeit- und Trainingslager an die Ostsee. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von bis zu 16 Jahren nahmen zunächst in Peenemünde an der Rudenregatta teil. Bei gutem Wind und Wetter ging es um die Insel Ruden. Nach dem folgenden Ruhetag am Strand ging es dann wieder aufs Wasser.

Maik Kieschnick vom Seesportclub: „Wir machten wieder einen Abstecher Richtung Ruden. Leider hatte uns dann eine Schlechtwetterfront die Umrundung der Insel vermiest und wir fuhren aus Sicherheitsgründen zurück. Den nächsten Tag nutzten wir, um einen Segelausflug nach Wolgast zu machen und dort ein Eis essen zu gehen.“ Am nächsten Tag ging es nach Greifswald zu den Störtebeker-Festspielen, einem erfolgreichen Open-Air-Theater. Auch vom Regenwetter ließen sich die Bautzener dieses Schauspiel nicht vermiesen und pünktlich zum Feuerwerk war es wieder trocken. Zum Abschluss des Trainingslagers stand noch ein Fischerfest und die Gaffelrigg-Regatta an. Kieschnick: „Die schlossen wir mit einem absolut hervorragenden vierten Platz ab!“ (SZ)

zur Startseite