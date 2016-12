Basketball Trainingscamp zwischen den Feiertagen

Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren mit Lust auf Basketball können am 27. und 28. Dezember an einem Trainingscamp im Gymnasium Coswig teilnehmen. Motor Sörnewitz und der Coswiger BFV haben es organisiert, trainiert wird an beiden Tagen von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. Anmeldungen sind kurzfristig möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. (rt)

Anmeldungen an: wtcf-dresdenland@gmx.de

