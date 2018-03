Training nach Noten in Rübezahls Reich Am Freitagabend stellten Eleven der Musikschulen Weißwasser und Zary gemeinsam ihr Können bei einem Konzert unter Beweis.

Die jungen Musiker des Deutsch-polnischen Jugendorchesters bringen, unter der Leitung von Sylvia Kamzelska-Bronowicka, auch Filmmusik zu Gehör. © Rolf Ullmann

In der Aula der Pestalozzi-Grundschule in Weißwasser herrschte wenige Minuten nach 17 Uhr erwartungsvolle, gespannte Stille im Raum. Als erste von insgesamt drei Musikerziehern trat Sylvia Kamzelska-Bronowicka als Vertreterin der Musikschule Zary (Sorau) an, um die zahlreichen Zuschauer mit dem ersten Stück des traditionellen gemeinsamen Konzerts der beiden Musikschulen zu erfreuen. Mit ihrem Auftritt am Freitagabend zogen die Kinder und Jugendlichen ein musikalisches Resümee ihres einwöchigen Trainingslagers in den Winterferien. Seit nunmehr 16 Jahren vertauschen dabei die Musikschüler aus Weißwasser und Zary ihre gewohnten Proberäume mit der für sie ungewohnten Umgebung in Karpacz zu Füßen der Schneekoppe. Hier, in Rübezahls Reich, absolvierten sie ein umfangreiches tägliches Trainingspensum. An den Vormittagen standen die sogenannten Registerproben auf dem Programm. Dabei übten die Musikeleven in den jeweiligen Instrumentengruppen. Der Nachmittag gehörte dann Proben der Stücke im Rahmen des gesamten Orchesters. Dass die Mädchen und Jungen dieses Trainingslager ganz intensiv für die Steigerung ihres musikalischen Könnens genutzt haben, brachten sie während des bunten musikalischen Reigens im einstündigen Konzert zu Gehör. Neben der polnischen Musikerzieherin aus Zary leiteten Daniel Wohlgemuth und Michael Syrbe ebenso taktvoll wie gekonnt durch die Wogen der Melodien. Von Beethoven über Smetana bis hin zu amerikanischen Volksliedern sowie bekannten Filmmelodien spannten sie dabei den musikalischen Bogen.

Auch dieses Konzert verdeutlichte, dass die jahrelange Zusammenarbeit der beiden Musikschulen, über Ländergrenzen hinweg, immer größere Früchte trägt. Bereits jetzt fiebern die Musikschüler dem nächsten Trainingslager in den Sommerferien und vor allem, dem größten Höhepunkt des Jahres entgegen. Denn im Herbst werden die Musiker des Deutsch-polnischen Jugendorchesters im Rahmen des bedeutenden Telemanfestivals im Schlosspark von Zary auftreten.

zur Startseite