Training mit dem DSC

Schulen und Vereine können sich für eine Sportstunde mit der Volleyball-Mannschaft des Dresdner SC bewerben. Unter Anleitung der Trainer und Spielerinnen, die in der Bundesliga gegenwärtig Platz 1 einnehmen, können die Teilnehmer ihr Talent am Netz unter Beweis stellen. Anliegen ist, die Sportart Volleyball in der Region bekannter zu machen und das Interesse des Nachwuchses zu wecken. Der Energieversorger Enso und der DSC führen diese Aktion zum achten Mal durch. Bewerbungsschluss ist am kommenden Mittwoch, 31. Januar. (SZ)

Mehr Informationen unter www.enso.de/sponsoring

