Training im Trend Fitnessstudios sind mittlerweile in jeder Altersgruppe beliebt. Die Branche wächst noch, auch in der Region.

Susan Schreiter und Rainer Giehler sind Stammgäste im Freitaler Fitnessstudio Megafit. Oft nimmt sich Inhaber Frank Fullert (l.) selbst Zeit für seine Kunden und zeigt ihnen, wie sie die Übungen richtig machen. © Karl-Ludwig Oberthür

Ein Duft von Schweiß liegt in der Luft. Nicht penetrant, aber doch so, dass der Besucher gleich weiß: Hier wird körperlich gearbeitet. Susan Schreiter, von Beruf Flugbegleiterin, kommt dreimal pro Woche in das Freitaler Studio Megafit – wenn sie es schafft. „Der Sport ist ein idealer Ausgleich für mich zum Job“, sagt sie. Gerade war sie noch auf dem Laufband unterwegs, jetzt ackert sie an einem Gerät, das an einen Flaschenzug erinnert. Mit dem sollen verschiedene Muskelgruppen gestärkt werden. Nebenan trainiert Rainer Giehler. Der 66-Jährige ist Rentner und kommt ebenfalls dreimal pro Woche zum Training. „Der Sport hier hält mich fit“, sagt er.

„Allein in dieser Ecke stehen 40 000 Euro“, sagt Frank Fullert und zeigt auf sechs Trainingsgeräte. Der frühere Profi-Gewichtheber ist heute Ernährungstrainer. Im Jahr 2000 übernahm er ein Studio in Dresden und ist so ins Fitnessgeschäft eingestiegen. Zwei Jahre später eröffnete er seine zweite Filiale in Radebeul. Das Freitaler Studio führt er seit 2011. In jedem der drei Orte hat er es innerhalb kurzer Zeit geschafft, die Mitgliederzahlen zu steigern. Fragt man ihn nach seinem Erfolgsrezept, muss Frank Fullert etwas ausholen.

„Es ist wichtig, sich von dem Angebot der anderen abzugrenzen“, sagt er. Heutzutage hätten alle Studios sehr gute Geräte, viele bieten Saunen zur Entspannung an und arbeiten mit geschultem Personal. „Ich habe mich mit meinen drei Filialen von Anfang an auf Gesundheitsberatung spezialisiert“, sagt er. Ein Trend, den auch andere Studiobetreiber erkannt haben. Ihm sei aufgefallen, sagt Fullert, dass die meisten Menschen falsch trainieren. Vor allem aber würden sie sich zu ungesund ernähren. „75 Prozent meiner Kunden wollen schnell ein paar Kilo abnehmen“, sagt Fullert. Wenn dann nach zwei Monaten die ersten Kilos weg sind, lässt oft der Ehrgeiz nach. „Wir wollen aber, dass die Leute generell gesünder leben und sich bewusster ernähren. Und sie sollen lange durchhalten.“

Knebelverträge sind verpönt

Deswegen arbeitet er auch mit medizinischen Geräten, bietet die Atemgasanalyse an, bei der innerhalb weniger Minuten gemessen wird, wie gut der Stoffwechsel im Körper funktioniert. Auf dem Ergometer macht er mit jedem Neukunden einen Cardio-Check. Und dann geht die Arbeit erst richtig los: „Unsere Kunden bekommen einen Ernährungskurs, Etikettenkunde inklusive, damit sie mal lernen, was in den Supermarkt-Lebensmitteln alles drin ist.“ Einzelcoachings, Athletik- und Gerätetraining und Gruppenkurse wie Yoga, Zumba, Reha-Sport oder Boxen runden das Programm ab. Bei Frank Fullert gibt es das alles für 30 Euro im Monat. Mit Sauna.

Etwa einen Neukunden am Tag kann Fullert für sein Studio gewinnen. Im Januar sind es noch ein bisschen mehr. Wenn es darum geht, die guten Vorsätze im neuen Jahr umzusetzen, sprechen Betreiber von Fitnessstudios gern vom Januar-Effekt. „Kurz vor der Strandsaison geht die Kurve noch mal nach oben“, so Fullert. Überhaupt sei für ein erfolgreiches Studio aber die Mischung entscheidend. „Bei mir trainieren 16-Jährige genauso wie über 80-Jährige.“ Etwas mehr als die Hälfte aller 1 300 Mitglieder im Freitaler Studio sind Frauen.

Die meisten Studios gingen fair mit ihren Kunden um, heißt es von der sächsischen Verbraucherzentrale. Der Teufel stecke im Detail einzelner Verträge. „Bearbeitungsgebühren für eine Kündigung halten wir für rechtswidrig“, sagt Anne-Katrin Wiesemann von der Zentrale. „Wer schwer erkrankt oder schwanger wird, muss sofort aus seinem Vertrag aussteigen können.“ Manchmal gebe es Probleme, bei Wegzügen zeitnah zu kündigen. Aber viele Studios seien da mittlerweile kulant. Im Megafit können die Mitglieder jeden Monat entscheiden, ob sie aussetzen oder weitermachen wollen.

Fast jeder neunte Bundesbürger ist Mitglied in einem Fitnessstudio. Mit 9,5 Millionen regelmäßigen Kunden ist das der größte Trainingsmarkt der Republik. Das geht aus den Zahlen des Deutschen Sportstudio-Verbandes hervor. Zum Vergleich: In allen Fußballvereinen Deutschlands zusammen trainieren fast sieben Millionen Menschen regelmäßig. Die Fitnessstudios haben mit einer Wachstumsrate von gut vier Prozent im vergangenen Jahr so viel zugelegt wie keine andere Sportrichtung. Es ist ein riesiger Markt, der jährlich 4,8 Milliarden Euro umsetzt. Tendenz steigend.

Aber das Wachstum ist begrenzt, das weiß auch Frank Fullert. „Vielleicht können wir uns in den nächsten Jahren noch um drei Prozent steigern. Aber das war es dann auch.“ Deshalb setzt er alles daran, seine Mitglieder möglichst lange bei der Stange zu halten. „Motivation ist beim Fitnesstraining ganz wichtig.“

