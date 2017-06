Training im Badeurlaub Am Tag der Arbeit begann für Denise Herrmann die neue Saison. Sieben Monate dauert die Vorbereitung der Biathletin.

Biathletin Denise Herrmann © Kevin Voigt

Viel Zeit zum Füßehochlegen bleibt nicht. Zwischen dem letzten Weltcup Ende März und dem Trainingsauftakt am 1. Mai, passend zum Tag der Arbeit also, liegen zwar sechs Wochen. Doch auch da hat Denise Herrmann Verpflichtungen. Eine Woche ist die Biathletin zur Ausbildung bei ihrem Arbeitgeber in der Bundeswehr-Kaserne in Frankenberg.

Bleiben noch fünf. In denen fährt sie zu Sponsoren und zum Waffenmeister nach Oberhof, damit der Maß nehmen kann für einen neuen Gewehrschaft. Am Ende sind es vier Wochen. „Diese Ruhepause brauche ich auch – körperlich und mental. Aber komplett faul bin ich da trotzdem nicht. 30 bis 40 Stunden muss ich mich schon bewegen“, erklärt sie. „Sonst verliere ich zu viel Substanz.“ Also joggt sie beim Urlaub in Sri Lanka. Mit Freund, Freundin und der Schwester war sie auf den Inselstaat im Indischen Ozean geflogen. Sonne, Meer, Exotik inklusive. „Wenn man sich fast das gesamte Jahr in den Bergen und auf Schnee bewegt, ist man froh, mal was anderes zu sehen“, sagt sie. „Ich lasse gerne mal am Strand die Beine baumeln.“ In den vergangenen Tagen verfolgt sie aufmerksam die Nachrichten vom Monsunregen, den Überschwemmungen, den Erdrutschen und den 150 Toten in Sri Lanka. „Wenn man gerade erst dort vor Ort war, berührt einen das sehr“, erzählt sie.

Die trainingsfreien Wochen nutzt sie auch für einen Besuch in der sächsischen Heimat. Aufgewachsen ist sie in Bockau, dort leben ihre Eltern Jeanette und Lutz, der einst für Wismut Aue in der Handball-Oberliga spielte. Die Herkunft kann man raushören, der Dialekt blitzt immer mal wieder durch, selbst, wenn sie seit fünf Jahren ihren Trainings- und damit Lebensmittelpunkt in Ruhpolding hat.

Dort bereitet sich die 28-Jährige, die zum Höhepunkt ihrer Karriere als Skilangläuferin Staffel-Bronze bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi gewonnen hatte, gerade auf die neue Saison vor. „Ich bin nun schon einige Jahre dabei, da genieße ich es, einige Wochen am Stück an einem Ort zu sein“, sagt sie. „Was viele vergessen: Wir Sportler müssen uns auch mal um ganz alltägliche Dinge kümmern.“ Dafür ist jetzt Zeit – und nur jetzt. Zum Beispiel für die Umgestaltung des Wohnzimmers: neue Farbe, neue Möbel, in den nächsten Tagen wird das bestellte Sofa nach Ruhpolding geliefert.

Dafür hat Herrmann jetzt den Kopf frei – und die Ruhe. Journalisten klopfen kaum an in diesen Wochen und Monaten. Biathleten sind wie andere Wintersportler zwischen Ende November und Ende März vor allem dank der ausgedehnten Übertragungen bei ARD und ZDF omnipräsent. Dazwischen allerdings verschwinden sie nahezu komplett vom Bildschirm und aus der Öffentlichkeit. So entsteht leicht der Eindruck von Dauerferien, die vom Frühjahr bis zum Herbst dauern. Vier Monate schuften, acht Monate ausruhen – die Formel klingt gut, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Dass Wintersportler im Sommer gemacht werden, ist zwar eine abgenutzte Formulierung, inhaltlich aber völlig zutreffend. Knapp sieben Monate vor dem Saisonauftakt im schwedischen Östersund beginnt für den Weltcup-Kader der Biathleten die Vorbereitung. Es ist nicht nur ein langer, sondern auch ein anstrengender Weg.

Neben den – gerade für Ex-Langläuferin Herrmann – wichtigen Schießübungen steht Grundlagenausdauer auf dem Programm, also Crossläufe, Einheiten auf dem Mountainbike, dem Rennrad oder den Skirollern. „Zum Glück können wir da wechseln, dadurch ist es nicht so eintönig“, findet Herrmann. Auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben steht dieses Programm trotzdem nicht.

Nächste Woche fährt sie für Tests 75 Minuten mit dem Auto von Ruhpolding nach Ramsau auf den Gletscher. Der erste Schneekontakt seit März. „Regelmäßig auf Skiern trainieren wir aber erst ab Oktober“, sagt sie. Bereits im August beginnt die Phase der Lehrgänge. „Von da an leben wir bis zum März quasi aus der Tasche.“ Einpacken, Hotel, auspacken, Wäsche waschen. Der Rhythmus ist immer der gleiche. Zeit zum Füßehochlegen bleibt da kaum.

