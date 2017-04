Training für Speedboote Der ADAC hat zum Frühjahrstraining für Motorboote in Halbendorf geladen. Dabei ging es nicht in erster Linie um hohe Geschwindigkeiten.

Marvin Liehr (2. von links) mit seinem Motorrennboot am Halbendorfer See. © Rolf Ullmann

Marvin Liehr (2. von links) darf sein Motorrennboot am Sonnabendmittag während seiner Trainingsrunden vor der Kulisse des FKK-Strandes über die Wasserfläche des Halbendorfer Sees steuern. Der junge Pilot startet in der Nachwuchsklasse der Formel ADAC für das Preußen Racingteam Berlin. Er gehört zu den sieben Rennpiloten, die während des 3. ADAC Frühjahrstrainings für Motorboote nach Halbendorf gekommen sind. Während des Trainings ging es nicht in erster Linie darum, höchstmögliche Geschwindigkeiten zu erreichen, sondern um die Boote und das eigenen fahrerische Können vor der neuen Saison einem ausgiebigen Test zu unterziehen.

