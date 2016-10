Training für Bauch, Beine, Po am Fellbacher Bogen 50 000 Euro kostet ein neuer Bewegungsgarten. Für Bäume und Trimm-dich-Geräte werden Paten und Sponsoren gesucht.

Auf diesem Areal entsteht gerade die neue Freizeitfläche. © C. Hübschmann

Stadtrat und Ingenieur Holger Metzig machte am Freitagmorgen den Anfang. Für die Anschaffung eines weiteren Sportgerätes am Sport- und Bewegungsgarten, der gerade an dem Rundteil neben der Fellbacher Straße 17 entsteht, brachte er einen Scheck in Höhe von 1 000 Euro mit. Die Hälfte zahlt sein eigenes Büro, die andere das Meißner Architekturbüro Hauswald. Mit dem Geld soll der schon länger geplante Bewegungsgarten in dem sich dynamisch entwickelnden Wohngebiet weiter Form annehmen. Schon jetzt hat sich durch die Zusammenarbeit des städtischen Bauhofs und der Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg einiges getan.

„Wir haben inzwischen drei Geräte im Wert von etwa 15 000 Euro aufgestellt, außerdem die Fundamente für bis zu fünf weitere gelegt, Rampen für Rollstuhlfahrer geschaffen sowie vier Pflanzenfelder“, sagt Planerin Elvira Grübler. Hinzu kommt ein zentrales Beet, in dem z. B. ein Duftgarten entstehen könnte. Die bereits abgeschlossenen Erdarbeiten sowie die Modellierung des ehemals mit einem steinernen Weg und einer Tischtennisplatte versehenen Areals, hätten noch einmal knapp 35 000 Euro gekostet, so Grübler. Insgesamt investieren Seeg und Stadt also etwa 50 000 Euro in den Bewegungsgarten, der in Zukunft Ort der Begegnung zwischen Jung und Alt, aber auch ein Platz zum gemeinsamen Sporttreiben sein soll. Dafür gibt es bereits einen Bein-, einen Ganzkörper- und einen Beweglichkeitstrainer, an dem sich die zukünftigen Nutzer ausprobieren können. „Zusammen mit einem Dresdner Planungsbüro haben wir die Geräte ausgewählt. Hinzu kommen noch Erklärungstafeln, die die korrekte Benutzung erläutern“, sagt Grübler. Damit sich Anwohner auch erholen können, sollen noch zwölf Bäume und einige Bänke auf dem Areal entstehen.

„Dafür möchten wir die Meißner Bürger oder Unternehmer mit ins Boot holen“, sagt OB Olaf Raschke (parteilos). Denn sowohl die fünf weiteren Geräte als auch Bäume und Bänke kosten Geld. In Form von Patenschaften könnte dieses Problem nach und nach gelöst werden. „Und es entstünde ein persönlicher Bezug zu den entstehenden Dingen“, so Raschke, der nun auf Spendenbereitschaf hofft. (SZ/mhe)

Interessierte Unterstützer können sich bei Silvia Hescher im OB-Büro melden: 467206

