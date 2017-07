Fußball Trainieren wie die Profis In Lommatzsch ruht der Ball auch in den Ferien nicht. 18 Kinder durften jetzt sogar Real-Madrid-Trikots tragen.

Trainingsspaß pur herrschte bei den „künftigen Ronaldos“. © privat

Trainieren wie die Profis konnten in Lommatzsch vom vergangene Woche 18 Kinder aller Altersklassen – 17 Jungs und ein Mädchen – das Einmaleins des Fußballs. Die professionelle Anleitung kam von Robin Grubner, studierter Sportwissenschaftler und Trainer. Der Hamburger eroberte gleich die Herzen der Spieler und bescherte ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.

Die ganze Palette des Fußballsports wurde den Kindern geboten. Technik, Taktik, Torschüsse, Finten, verschiedene Spielformen bis hin zur Messung der Schussgeschwindigkeit, also alles wie bei den „Großen“. Höhepunkt war natürlich das neue Outfit: originale Trikots in den Real-Madrid-Farben. Darin fühlte sich so mancher schon wie ein kleiner Ronaldo. Dazu gab's noch einen Fußball und eine Trinkflasche, natürlich alles wie bei Real. Und vielleicht ist ja auch ein Ronaldo drunter? Die Besten werden wieder eingeladen zu weiteren Workshops bis hin nach Madrid.

Lehrreich war diese Woche auch für die teilnehmenden Lommatzscher Trainer. Vicki und Andy Böttcher, Jan Winkler, Andreas Stierl und Chris Jentsch hospitierten diese Woche und nahmen eine Unmenge an neuen Erfahrungen und Ideen mit. Sie werden diese auch an die anderen Übungsleiter des Lommatzscher SV weitergeben. (SZ)

