Trainieren für Höchstnoten Marie Rahn ist Meißens größte Turn-Hoffnung. Sportlich soll auch ihre Zukunft sein.

zurück Bild 1 von 2 weiter Gut gelaunt präsentierte sich Marie Rahn vom TV „Frisch Auf“ Meißen beim Hallenturnfest Ende Januar. Dafür hatte die 16-Jährige gute Gründe. © Anne Hübschmann Gut gelaunt präsentierte sich Marie Rahn vom TV „Frisch Auf“ Meißen beim Hallenturnfest Ende Januar. Dafür hatte die 16-Jährige gute Gründe.

Konzentriert am Gerät, überzeugte die Meißnerin die Kampfrichter mit fast perfekten Übungen.

Sie hat vielleicht den „Wettkampf ihres Lebens“ geturnt. Und das vor heimischem Publikum beim Jubiläums-Hallenturnfest in Meißen Ende Januar. Da erhielt Marie Rahn vom TV „Frisch Auf“ Meißen von den Kampfrichtern an allen vier Geräten Höchstnoten. „Noch nie war ich vor einer Balkenübung so aufgeregt wie heute. Ich wollte unbedingt oben bleiben! Ich bin so glücklich, dass es geklappt hat“, sagte die 16-Jährige am Wettkampfende. Für welchen Platz es gereicht hat, wusste Marie Rahn da aber noch nicht.

Am Ende reichte es für einen sensationellen 2. Platz unter 53 Frauen im Alter zwischen 14 und 40 Jahren. Auch am zweiten Veranstaltungstag glänzte Marie Rahn. Sie erturnte mit 52,10 Punkten das beste Mehrkampfergebnis aller Kürturnerinnen. Obendrauf setzte sie einen fast perfekten Überschlag am Sprungtisch, bei dem die Kampfrichter nur ein Zehntel zur vollen Punktzahl abziehen konnten.

Marie Rahn ist leidenschaftliche Turnerin, Trainerin und auch Kampfrichterin. Bereits mit drei Jahren hat die 16-jährige das Turnen angefangen. „Eigentlich wollte ich ja später mal zum Fußball wechseln, aber irgendwie hat mich das Turnen nicht mehr losgelassen. Ich bin dabei geblieben, habe mich darin festgebissen“, so Marie. Inzwischen könne sie sich ein Leben ohne Turnen gar nicht mehr vorstellen.

Vier Tage in der Woche widmet die Meißner Schülerin neben der Schule dem Sport. Dann ist sie nachmittags und abends in der Sporthalle und übt und übt und übt. „Besonders toll ist es, wenn ich etwas Neues ausprobiere, es immer wieder übe und dann klappt es plötzlich. Wenn es später auch noch im Wettkampf gelingt, ist das ein großartiges Gefühl“, sagt sie.

Seit zwei Jahren trainiert Marie außerdem noch gemeinsam mit ihrer Mutter Kristin Matthes-Rahn den Nachwuchs im Turnverein „Frisch Auf“ Meißen. Wird das nicht manchmal zu viel mit dem Sport und dem regelmäßigen Training? „Gegen Muskelkater hilft noch mehr Training“, kommt die schlagfertige Antwort. Und ein bisschen Zeit fürs „Private“ bleibt dann ja doch noch. Dann trifft sich das blonde Mädchen mit Freunden, hört Musik oder macht, was Teenager sonst so machen.

Natürlich hat die Gymnasiastin Zukunftspläne. Ziemlich klare sogar. Es wundert nicht: Sportlehrerin möchte sie werden. In Jena will sie nach dem Abitur Sport und Geografie auf Lehramt studieren. Das Referendariat würde sie anschließend wirklich gern in Meißen an ihrer alten Schule absolvieren. „Ich kenne das Gymnasium Franziskaneum Meißen, hier sind die Klassen nicht so riesig“, sagt Marie. Auch Pläne für die Zeit nach dem Studium hat sie schon. Nach Leipzig soll es gehen, da wohnen Verwandte, die Stadt findet sie spannend. Aber vielleicht kommt alles auch ganz anders…

Als nächstes stehen am 8. April erst einmal die Kreismeisterschaften in ihrem Kalender. Wenn sie sich dort behaupten kann, geht es wenige Wochen später weiter mit der Bezirksmeisterschaft und dann weiter zu den Sachsenmeisterschaften. „Dort dürfen nur die sechs besten Turner aus Sachsen starten“, sagt Marie Rahn. „Ein echtes Highlight, wenn man das schafft.“

zur Startseite