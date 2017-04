Trainerposition ist erste Baustelle Nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Basketball-Bundesliga stehen die Dresden Titans vor personellen Einschnitten. Wie die geplant werden, verrät der Geschäftsführer.

Geschäftsführer Peter Krautwald kann nach einer sportlich gruseligen Saison endlich in die Zukunft schauen. Für die sehen sich die Dresden Titans trotz des Abstiegs gut aufgestellt. Auch das ist eine der Lehren aus dem ersten Jahr Zweitligazugehörigkeit. © kairospress

Seit Einführung der 2. Basketball-Bundesliga Pro A (2007) hat nur ein Team so wenig Punkte gesammelt wie in dieser Saison die Absteiger der Dresden Titans. Die Elbestädter egalisierten den Negativrekord von lediglich zwei Saisonerfolgen aus dem Vorjahr. Den Dragons Rhöndorf wurde in der Spielzeit 2015/16 als Neuling das gleiche Schicksal zuteil. Geschäftsführer Peter Krautwald spricht über die Gründe des Absturzes – und darüber, wie sich der Verein künftig aufstellen will.

Herr Krautwald, sind Sie glücklich, dass diese Saison endlich vorbei ist?

Glücklich ist das falsche Wort. Auf jeden Fall ist solch eine Saison unheimlich anstrengend für alle Beteiligten, also auch für mich. Es ist dann schon eher eine angenehme Situation, endlich einen Schlussstrich darunter setzen und sich auf die Zukunft fokussieren zu können.

Zwei Trainer mit unterschiedlichen Spielphilosophien holten aus dem Team jeweils nur einen Sieg heraus. Lässt das den Schluss zu, die Mannschaft war nicht gut genug besetzt?

Nicht gut genug würde ich das nicht nennen. Ich denke, die Mannschaft war nicht erfahren genug. Aus meiner Sicht waren da drei Sachen entscheidend. Wir konnten in keiner Partie, die letztlich sehr knapp ausgegangen ist, das Spiel für uns entscheiden. Die wichtigen Duelle gegen die unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf haben wir, bis auf eine Ausnahme, deutlich verloren. Und der dritte Punkt waren die Verletzungen, die uns immer wieder zurückwarfen. Mit Helge Baues und Sebastian Heck haben nur zwei Spieler alle 30 Partien absolviert. Das machte es schwierig – in Kombination mit der erwähnten Unerfahrenheit. Selbst unsere US-Profis hatten in Deutschland keine höherklassige Erfahrung, mit Ausnahme des spät verpflichteten Jeremy Dunbar. Von den deutschen Spielern hat bis auf Helge Baues keiner die Qualität entwickelt, um enge Spiele zu entscheiden.

War die Demission von Trainer Steven Clauss im November letztlich eine Fehlentscheidung?

Nein. Wenn man nur ein Spiel von 14 gewinnt, muss man reagieren. Es war auch keine Entwicklung bei unserem Grundproblem zu sehen – der Defensearbeit. Deshalb stehen wir auch heute hinter dieser Entscheidung.

Wie ist der Verein finanziell durch die Saison gekommen? Schließlich haben Sie leise mit den Play-offs – also auch zusätzlichen Einnahmen geliebäugelt.

Finanziell sind wir ganz gut durchgekommen. Klar haben Trainerwechsel und auch der Austausch von Spielern noch Geld nötig gemacht. Da geht unser Dank an unsere Sponsoren, dass die das mitgetragen haben. Wir haben kein Geld ausgegeben, das wir nicht hatten. Wir wollen ja nicht nur eine Saison durchstehen, sondern nachhaltige Arbeit für den Dresdner Basketball leisten. Dazu gehört, dass man mal nicht so erfolgreich ist, aber auch, dass man keine verbrannte Erde hinterlässt.

Welche Lehren ziehen Sie aus der ersten Saison in der zweithöchsten deutschen Basketballliga?

Als Erstes, dass der Qualitätssprung zwischen 2. Liga Pro B und Pro A der größte ist, den es derzeit im organisierten deutschen Basketball gibt. Dieser Sprung wurde wahrscheinlich von unserem ersten Trainer Steven Clauss etwas unterschätzt. Was Athletik und Körperlichkeit angeht, haben wir uns sehr schwergetan. Im ganzen Drumherum – sei es bei Zuschauern, Organisation oder Veranstaltung – befinden wir uns auf einem guten Weg. Da ordnen wir uns meiner Meinung nach unter den Top acht der Liga ein. Das zeigt uns auch der Fanzuspruch im letzten Spiel. Wir müssen jetzt versuchen, so viel wie möglich dieser erarbeiteten Struktur in die Pro B zu retten.

Was bedeutet der Abstieg der Titans für den Basketballstandort Dresden?

Das ist kein gravierender Einschnitt. Ab- und Aufstiege gehören im Sport dazu. Das muss man anerkennen. Wir waren in dieser Saison sportlich nicht gut genug, um die Klasse halten zu können. Jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen, Fehler analysieren. Etatkürzungen wird es geben, auch wenn alle Sponsoren – Stand jetzt – zur Stange halten.

Erhält Trainer Liam Flynn ein neues Angebot der Titans?

Das wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen entscheiden. Wir müssen abklären, ob seine und unsere Vorstellungen zusammenpassen. Und wie zufrieden sind wir mit der sportlichen Arbeit. Wir sind am Ende sang- und klanglos abgestiegen, was sicher nicht alles ihm anzulasten ist. Aber gegenüber Geldgebern, Unterstützern und Fans ist es schwer darzustellen, dass man an jemandem festhält, der nicht erfolgreich war.

Welche Spieler wollen Sie halten?

Aus unserer Sicht gibt es ein paar Spieler, deren Verbleib schon wegen der privaten Situation sinnvoll ist. Wir wollen Max von der Wippel, Helge Baues und Marc Nagora gern halten, sie stehen ganz oben auf der Liste. Wir sind in Gesprächen. Die meisten längerfristigen Verträge waren ligabezogen. Da müssen wir schauen, wie persönliche Vorstellungen zu unseren passen. Wir wollen aber zunächst auf der Trainerposition Klarheit haben.

